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Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

Алена Кюпели
15 августа 2026, 14:44
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По некоторым данным девушка умерла от сердечного приступа, но они пока не подтверждены.
Умерла королева красоты в возрасте 25 лет
Умерла королева красоты в возрасте 25 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/pijeypj

Кратко:

  • Что случилось с королевой красоты
  • Чем она прославилась

Путри Андриани Джуфича, представлявшая Индонезию на конкурсе "Мисс Земля" в 2025 году, скончалась 14 августа 2026 года - в день, когда ей должно было исполниться 26 лет. Ей было 25.

Новость подтвердила организация "Мисс Гранд Индонезия" (Miss Grand Indonesia), где Путри была вице-мисс в 2025 году: "С глубокой скорбью Miss Grand Indonesia Organization скорбит по поводу кончины Путри Андриани Джуфичи... Вы были больше, чем титулодержателем. Вы были частью нашей большой семьи, прекрасной душой, чья грация, сила и дух тронули сердца многих", сообщила GMA News Online

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Умерла королева красоты
Умерла королева красоты / Фото Instagram/ Основна світлина hannanarita.mua hannanarita.mua

Причина смерти официально не разглашалась - то, что называют сердечным приступом, судя по всему, циркулирует в соцсетях как непроверенная версия, а не подтверждённый факт. Официальные источники говорят лишь, что причина остаётся неизвестной.

Умерла королева красоты
Умерла королева красоты / Фото Instagram/ Основна світлина hannanarita.mua hannanarita.mua

Также стоит отметить, что Путри была студенткой юридического факультета, певицей и защитницей окружающей среды, а незадолго до смерти, в июне 2026 года, выступала в качестве судьи на конкурсе Miss Culture International. The Free Press JournalThe Free Press Journal.

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Ранее Главред сообщал, что Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери Таллулы, которая вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Издание Vogue опубликовало эксклюзивные свадебные снимки, подтвердив, что 71-летний артист лично присутствовал на церемонии.

Ранее также известная украинская актриса Анна Кошмал опубликовала пост, в котором подвела итог целого периода своей жизни, связанного с появлением в ней дочери, которую она шутливо называет Фифи.

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О конкурсе: Miss Grand Indonesia

Miss Grand Indonesia - ежегодный национальный конкурс красоты в Индонезии, проводящийся с 2018 года. Победительницы представляют страну на международном конкурсе Miss Grand International.

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