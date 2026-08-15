Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

По некоторым данным девушка умерла от сердечного приступа, но они пока не подтверждены.

https://glavred.info/starnews/skonchalas-26-letnyaya-koroleva-krasoty-chto-s-ney-sluchilos-10788650.html Ссылка скопирована

Умерла королева красоты в возрасте 25 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/pijeypj

Кратко:

Что случилось с королевой красоты

Чем она прославилась

Путри Андриани Джуфича, представлявшая Индонезию на конкурсе "Мисс Земля" в 2025 году, скончалась 14 августа 2026 года - в день, когда ей должно было исполниться 26 лет. Ей было 25.

Новость подтвердила организация "Мисс Гранд Индонезия" (Miss Grand Indonesia), где Путри была вице-мисс в 2025 году: "С глубокой скорбью Miss Grand Indonesia Organization скорбит по поводу кончины Путри Андриани Джуфичи... Вы были больше, чем титулодержателем. Вы были частью нашей большой семьи, прекрасной душой, чья грация, сила и дух тронули сердца многих", сообщила GMA News Online

видео дня

Умерла королева красоты / Фото Instagram/ Основна світлина hannanarita.mua hannanarita.mua

Причина смерти официально не разглашалась - то, что называют сердечным приступом, судя по всему, циркулирует в соцсетях как непроверенная версия, а не подтверждённый факт. Официальные источники говорят лишь, что причина остаётся неизвестной.

Умерла королева красоты / Фото Instagram/ Основна світлина hannanarita.mua hannanarita.mua

Также стоит отметить, что Путри была студенткой юридического факультета, певицей и защитницей окружающей среды, а незадолго до смерти, в июне 2026 года, выступала в качестве судьи на конкурсе Miss Culture International. The Free Press JournalThe Free Press Journal.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери Таллулы, которая вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Издание Vogue опубликовало эксклюзивные свадебные снимки, подтвердив, что 71-летний артист лично присутствовал на церемонии.

Ранее также известная украинская актриса Анна Кошмал опубликовала пост, в котором подвела итог целого периода своей жизни, связанного с появлением в ней дочери, которую она шутливо называет Фифи.

Вас также может заинтересовать:

О конкурсе: Miss Grand Indonesia Miss Grand Indonesia - ежегодный национальный конкурс красоты в Индонезии, проводящийся с 2018 года. Победительницы представляют страну на международном конкурсе Miss Grand International.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред