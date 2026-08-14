Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

Читайте в материале:
- Как замариновать помидоры без уксуса и аспирина
- Какие специи сделают помидоры упругими и ароматными
- Простой рецепт на три 3-литровые банки
Секрет вкусных квашеных помидоров - в естественном брожении. Благодаря этому помидоры остаются упругими, сочными и приобретают насыщенный аромат. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщается на YouTube-канале "Готовим вместе", для этого рецепта не нужны ни уксус, ни аспирин. Вкус, похожий на традиционные помидоры из деревянной бочки, создают ароматные листья, специи и горчица, которая помогает сохранить плотность плодов.
Ингредиенты на три 3-литровые банки
- Основные продукты: помидоры - 5 кг, чеснок - 20 г, острый перец - 1 шт.
- Зелень и листья: листья хрена - 9 шт., зонтики укропа - 12 шт., листья смородины - 9 шт., листья вишни - 9 шт., листья малины - 3 шт., петрушка - 1 пучок.
- Специи: черный перец горошком - 10 г, лавровый лист - 5 шт., горчичный порошок - 15 г.
- Для рассола: холодная вода - 5 л, каменная соль - 350 г, сахар - 100 г.
Как подготовить продукты
Помидоры, зелень и листья тщательно промойте. Чеснок очистите, а крупные зубчики разрежьте пополам. Листья оставьте на некоторое время, чтобы они обсохли.
Как уложить помидоры в банки
На дно каждой чистой 3-литровой банки положите лавровый лист, перец горошком, чеснок, кусочки острого перца, укроп, петрушку и часть листьев хрена, смородины и малины.
Сверху плотно выложите помидоры, а затем накройте их оставшейся зеленью и листьями вишни, смородины и хрена.
Видео о том, как заквасить помидоры без уксуса и аспирина, можно посмотреть здесь:
Как приготовить рассол
В 5 литрах холодной воды полностью растворите 350 г каменной соли и 100 г сахара. Готовым рассолом залейте помидоры до самого верха.
Банки накройте капроновыми крышками и поставьте в глубокие поддоны. Оставьте их при комнатной температуре примерно на 3 суток, чтобы начался процесс ферментации.
Когда добавлять горчицу
Через три суток всыпьте в каждую банку по 1 чайной ложке горчичного порошка. После этого снова закройте банки и перенесите их в прохладное место для хранения.
После вскрытия банку нужно хранить в холодильнике. Через несколько дней помидоры приобретут характерный кисловатый вкус и станут ароматной закуской к мясным и картофельным блюдам.
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Об источнике: канал "Готовим вместе"
"Готовим вместе" - украинский кулинарный проект с пошаговыми рецептами традиционной и современной домашней кухни, ориентированный на натуральные методы консервирования и доступные ингредиенты.
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