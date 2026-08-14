Чтобы банки не сдулись и не 'постреляли', какую соль категорически не стоит брать

Вы узнаете:
- Какая соль лучше всего подходит для консервирования
- Какую соль нельзя использовать
Домашняя консервация кажется простым делом: овощи, специи, рассол - и все готово. Но именно мелкие детали определяют, останутся ли банки целыми до зимы. Одной из ключевых ошибок является неправильный выбор соли. Она влияет не только на вкус, но и на безопасность заготовок.
Главред расскажет, какую соль нельзя использовать для консервирования.
Почему важна правильная соль
Соль в рассоле выполняет роль природного консерванта. Она подавляет развитие бактерий и обеспечивает стабильность продукта, пишет РБК-Украина. Если состав соли изменен или она содержит дополнительные примеси, процессы в банке могут пойти совсем не так, как нужно. Тогда вместо хрустящих огурцов можно получить мутный рассол и испорченные овощи.
Какую соль выбирать для консервирования
Для засолки и маринования лучше всего подходит каменная соль среднего или крупного помола. Она состоит из чистого хлорида натрия, растворяется постепенно и равномерно, не содержит лишних добавок. Именно такая соль обеспечивает прозрачный рассол и правильную текстуру овощей.
Какую соль лучше не использовать
Йодированная соль
Йодированная соль в консервировании - это риск. Йод вступает в реакцию с овощами, запускает процессы брожения, и уже через несколько недель банки могут взорваться. Овощи становятся мягкими, скользкими, с неприятным горьковатым привкусом. Использовать её для зимних заготовок категорически не стоит.
Соль "Экстра"
Слишком мелкая соль легко приводит к пересолу. Кроме того, в сорте "Экстра" часто содержатся антислеживающие вещества - вещества, предотвращающие образование комков. При консервировании они могут оставлять осадок и провоцировать нежелательные процессы в банке.
Морская соль
Морская соль полезна для ежедневного питания, но в банках она ведет себя нестабильно. Ее богатый минеральный состав может изменять вкус рассола, делать его мутным и провоцировать порчу овощей. Для консервирования она не подходит, даже если кажется более "натуральной".
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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