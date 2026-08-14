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Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

Марина Иваненко
14 августа 2026, 17:33
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Сидераты после картофеля обогащают почву органикой и улучшают её структуру. Бобовые и рожь помогут подготовить огород к новому сезону.
Что посадить после картофеля
Что посадить после картофеля / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Какие сидераты лучше всего сеять после картофеля
  • Чем полезны бобовые и рожь для почвы
  • Нужно ли перекапывать сидераты осенью

После сбора урожая картофеля почва нуждается в восстановлении, ведь эта культура активно потребляет питательные вещества. Чтобы улучшить структуру почвы и подготовить участок к следующему сезону, огородники часто используют сидераты. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечают авторы блога о садовых работах s.sad.ua в Instagram, после картофеля особенно важно восполнить запас органического вещества в почве и поддержать её плодородие. Для этого можно использовать смеси сидеральных культур с различными свойствами.

видео дня

Какие сидераты выбрать для восстановления почвы

Специалисты советуют сочетать несколько видов культур:

  • Бобовые сидераты (горох, люцерна, донник, люпин) - благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями они способны фиксировать атмосферный азот и накапливать его в растительной массе. После последующего разложения эта органика может обогатить почву азотными соединениями.
  • Ржа - быстро формирует значительное количество зеленой массы, помогает защищать почву от эрозии и улучшает ее структуру. Ржа также может подавлять некоторые сорняки, а ее использование в севообороте может быть полезным для почвы.

Для комплексного эффекта смесь сидератов можно высеять на участке сразу после уборки картофеля, если позволяют погодные условия и сроки посева конкретных культур.

Видео о том, что посеять сразу после сбора картофеля, можно посмотреть здесь:

Перекапывать или оставлять на зиму

Когда сидераты подрастут, способ их использования зависит от выбранной культуры и дальнейших планов в отношении участка. Растения можно скосить и оставить в качестве мульчи или заделать в почву.

Оставление растительных остатков на поверхности помогает защитить землю от пересыхания и эрозии, а органическая масса будет постепенно разлагаться. В то же время озимые сидераты, такие как рожь, могут продолжать расти весной, поэтому их обычно скашивают или останавливают рост до посева или высадки следующей культуры.

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Важно учитывать, что сидераты не заменяют полноценного внесения удобрений в случае значительного дефицита конкретных питательных элементов. Их главное преимущество - накопление органической массы, улучшение структуры почвы и поддержание ее плодородия.

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