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Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе США

Надежда Майная
14 августа 2026, 16:27
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Предыдущие зимы покажутся нам легкой прогулкой, Украина останется беззащитной перед российской баллистикой, отметил Золотарев.
Даже если Украина получит лицензию на Patriot, понадобятся годы для запуска производства – Золотарев
Ракеты для Patriot будут давать в гомеопатических дозах, Украине надо полагаться на свои силы – Золотарев / Коллаж: Главред

Пока Россия продолжает баллистикой терроризировать Украину, которой попросту нечем сбивать эти ракеты, США "гадают на ромашке" – давать или не давать украинцам лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Еще недавно казалось, что вопрос с лицензией на производство ракет-перехватчиков был практически решен: Трамп публично пообещал предоставить Украине такое разрешение. Но вскоре Вашингтон начал сдавать назад – президент США заявил, что решение пока не принято, а передача столь чувствительных технологий требует осторожности. Тем временем американские производители Patriot, по данным СМИ, опасаются передачи Украине технологий, причем не только из-за риска утечки, но и из-за потенциальной конкуренции с украинским производством.

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал Главреду, чего на самом деле боятся Трамп и американские производители Patriot, почему США не спешат давать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков, а также что ждет украинцев зимой на фоне дефицита ракет для Patriot и угрозы российской баллистики.

Чего боятся Трамп и Штаты в целом, почему не хотят давать Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot?

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Любые военные технологии – это очень чувствительные вещи, а также элемент зависимости стран. Обратите внимание на то, как американцы выбросили Турцию из программы F-35 после закупки российских комплексов ПВО С-400. Несмотря на то, что Трамп говорил об Эрдогане как о своем друге, Госдеп США не позволил вернуть Турцию в эту программу, потому что это элемент суверенитета и независимости государства. Когда ты покупаешь военную технику, ты попадаешь в зависимость от того, кто тебе ее продает, ведь должно осуществляться техническое обслуживание, ремонт, модернизация.

Кроме того, здесь есть и коммерческие соображения, поскольку американское оружие дорогое из-за высокой стоимости рабочей силы и научно-исследовательских работ. Именно поэтому та же ракета-перехватчик к Patriot стоит 2-3 млн долларов в зависимости от комплектации. Естественно, никто не хочет терять эти деньги. Если в Украине начнут делать нечто подобное, то такая продукция будет гораздо дешевле, и это будет ударом по финансовым интересам американцев.

Вот и выходит, что, несмотря на все наши проблемы и на то, что Украина не защищена от ракетного террора РФ и ее баллистики, США не торопятся. Судя по всему, если Штаты и будут предоставлять нужные нам ракеты, то эти поставки будут в гомеопатических дозах, которые принципиально не решат наши проблемы с ПВО. А значит, Украина в этом плане остается беззащитной. Ведь это вопрос геополитических интересов США, финансовых интересов американских производителей, а также ограниченных производственных возможностей Штатов.

В первую очередь США будут пополнять свои арсеналы ракетами для Patriot, во вторую – своих союзников, но не Украины, подчеркнул Золотарев
Производенные в Украине ракеты для Patriot будут гораздо дешевле, и это ударит по финансовым интересам США, подчеркнул Золотарев / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Пока лишь США планируют в 2030 году нарастить производство ракет-перехватчиков для Patriot до 2 тысяч единиц в год. "Черным лебедем" оказалась война на Ближнем Востоке, которая явно не входила в планы США и опустошила арсеналы стран Персидского залива, союзников Вашингтона, прежде всего Израиля. Потому очевидно, что в первую очередь Штаты будут пополнять свои арсеналы, а во вторую – своих союзников, того же Израиля. Но не Украины.

Мораль этой истории проста: прежде всего, нужно полагаться на собственные силы и возможности, а если их нет – создавать их. Например, та же Турция на фоне того, что ее уже 10 лет водят за нос с программой F-35: то турки участвуют в ней, то их оттуда выбрасывают, – сейчас работает над созданием своего боевого самолета. Это нормальный подход.

У нас был проект многоканального зенитного комплекса "Кильчень", такой себе Patriot на минималках, но дальше проектных разработок дело не пошло. И теперь мы полной ложкой черпаем последствия.

Если говорить не о покупке ракет для Patriot у США, а именно о лицензии, то насколько, по-вашему, вероятно, что она в конце концов будет предоставлена Украине?

Давайте взглянем на пример Германии, где было налажено производство ракет-перехватчиков для Patriot более ранней версии – PAC-2. А предприятие по производству PAC-3 начали строить два года назад, но завод, несмотря на имеющиеся у Германии технологический и инженерный потенциал, деньги, специалистов и прочее, начнет работать лишь к концу этого года. Так что запуск производства нужных нам ракет, даже имея лицензию, – это вопрос не одного дня.

Украине же все это подавали под таким соусом, что едва ли мы сумеем развернуть производство.

Например, Франция предоставляет нам лицензию на производство ракет Aster-30, но это не значит, что Украина уже завтра начнет производить эти ракеты. На это уйдут годы. Той же Германии понадобилось, как видим, почти три года.

Потому получение лицензии – это не решение проблемы. Нам нужно как-то пережить эту зиму, ведь в этот период нам нечем будет сбивать российские ракеты.

К тому же лицензию дает не Трамп – Трамп дает "зеленый свет", поскольку такой вопрос решается через Белый дом. А лицензию дает правообладатель – корпорация Lockheed Martin, а это частная структура.

По словам Золотарева, получение лицензии на ракеты для Patriot мало что изменит сейчас, налаживание производства займет годы
Безопасных мест в Украине нет, она вся накрывается российской баллистикой, отметил Золотарев / ФОто: ГСЧС Киева

Что должно произойти, чтобы Lockheed Martin и Трамп дали Украине этот "зеленый свет" и эту лицензию?

Для этого должна измениться позиция Трампа относительно войны в Украине. Пока Трамп по-прежнему стремится показать Путину, что США – не сторона, участвующая в войне, и Штаты не оказывают Украине безвозмездную помощь оружием и боеприпасами, как при Байдене. Пока эта позиция не изменится, Украина вряд ли получит лицензию.

Да и получение лицензии мало что изменит в этой ситуации, поскольку для налаживания такого производства понадобятся миллиарды инвестиций и специалисты. Кроме того, на территории Украины сейчас нет возможности развернуть такое производство. В Германии и Польше возможно, но не в Украине: начнем здесь строить завод, через неделю прилетит "Искандер", в результате останутся руины. Ведь вся территория Украины накрывается российской баллистикой, и безопасных мест у нас практически нет, разве что где-то в Карпатских горах, но все это из области фантастики.

Что нас ждет этой зимой без ракет-перехватчиков и с российской баллистикой?

С "шахедами" и крылатыми ракетами мы можем бороться имеющимися комплексами ПВО, но противодействовать баллистике могут лишь два комплекса – Patriot и SAMP/T. Но с ракетами к ним у нас полный швах. В связи с этим нам надо готовиться к "черной зиме", когда мы столкнемся с дефицитом электроэнергии и тепла. Ведь если нет электроэнергии, то нет и тепла. Очень сомневаюсь, например, что что-то восстановлено в тех домах на Троещине, где полопались трубы. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по сути, нужно строить заново. Потому в Киеве будет все очень сложно с теплом и светом, особенно в многоэтажках, где старикам при отсутствии электроэнергии подняться на 16-й этаж с кульком из АТБ – та еще задача.

Об этом говорит и президент, и энергетики (заявляют, что 80% маневровых мощностей энергетики уничтожены или повреждены). Это значит, что предыдущие зимы с многочасовыми отключениями электроэнергии покажутся легкой прогулкой по сравнению с этой зимой.

Противодействовать баллистике могут лишь Patriot и SAMP/T, но с ракетами к ним у нас полный швах, отметил Золотарев
Украинцам нужно готовиться к "черной зиме", будет дефицит света и тепла, предостерег Золотарев / УНИАН

В сумме с ударами по логистике, логистическим кризисом и закрытием портов, к сожалению, мы рискуем получить "идеальный шторм", когда фронт удержится, но могут начаться проблемы в тылу.

А украинцам нужно готовиться к этой зиме, исходя из собственных возможностей. Ведь не каждый может себе позволить снять домик в селе, вдалеке от тех мест, куда могут прилетать ракеты. Понятно, что, если вы живете рядом с большими складами или промзоной, то туда с большой вероятностью что-то прилетит. Нужно, исходя из собственной ситуации, делать практические выводы, как пережить эту зиму. Если есть старики и дети, то лучше подумать о релокации в более безопасные места.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепр) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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