Азовское море гибнет из-за войны: какая рыба может исчезнуть навсегда

Россия уничтожает экосистему Азовского моря, уверен Петр Андрющенко.

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Россия уничтожает экосистему Азовского моря / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Что сказал Петр Андрющенко:

Россия убила Азовское море

Особенно заметные изменения произошли в Таганрогском заливе

Полномасштабная война России против Украины оказывает серьезное влияние на экологическое состояние Азовского моря. Из-за изменения природных условий постепенно сокращается численность традиционных видов азовской рыбы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

"Россия убила Азовское море. Буквально", - заявил Андрющенко. видео дня

Он также обратил внимание на заявления российских представителей о том, что за год запасы пиленгаса в Азовском море якобы увеличились примерно на 30% по сравнению с 2025 годом.

По словам Андрющенко, одной из причин этого является повышение солености воды, благодаря которому для пиленгаса формируются более благоприятные условия для естественного размножения.

Он отметил, что, согласно оценкам ученых, до 2007 года средняя соленость Азовского моря составляла около 10‰. Сейчас же показатель достиг примерно 15‰. Особенно заметные изменения произошли в Таганрогском заливе, где соленость увеличилась более чем в два раза. Именно в этом районе расположены Новоазовск и Мариуполь, которые до оккупации были одними из основных поставщиков азовской рыбы в Украину.

Для сравнения, соленость Черного моря составляет около 18‰.

При этом запасы тюльки продолжают сокращаться. Одной из причин специалисты называют маловодье последних лет и уменьшение речного стока, что способствует дальнейшему повышению солености Азовского моря.

Как подчеркнул Андрющенко, фактически Азовское море постепенно переходит в новое экологическое состояние. Изменение уровня солености влияет на видовой состав его обитателей. Морские виды, в частности пиленгас, получают преимущества, тогда как пресноводно-солоноватоводные виды, включая тюльку, сталкиваются с ухудшением условий для существования.

По мнению Андрющенко, в перспективе может исчезнуть не только тюлька, но и другие традиционные виды рыбы, включая осетровых, белугу и судака.

"Это будет иметь долгосрочные последствия как для экосистемы моря, так и для структуры промышленного рыболовства", - заявил он.

РФ готовит экологические катастрофы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, российские войска после освобождения Херсона взяли курс на регулярные удары по городу, чтобы запугать местных жителей. Кремль стремится не только превратить крупный населенный пункт в руины, но и спровоцировать серьезную экологическую катастрофу, последствия которой могут ощутить Турция, Румыния и Болгария.

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подтвердил планы россиян. По его словам, в случае реализации этих планов Херсон останется без водоснабжения, а сточные воды не смогут попасть в водоочистные сооружения. В случае переполнения коллекторов, неочищенные стоки могут напрямую попасть в Днепр и Черное море.

В Одессе в конце 2025 года была зафиксирована массовая гибель птиц из-за разлива подсолнечного масла в море. Причиной маслянистых пятен на воде стало повреждение резервуаров с подсолнечным маслом в результате вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре.

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О личности: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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