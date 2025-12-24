В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известно

К ликвидации последствий привлечены все профильные службы.

Экологическая катастрофа в Одессе / коллаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua

В Одессе зафиксирован вылив подсолнечного масла в море

Это стало причиной массовой гибели птиц

Резервуары с маслом были повреждены из-за атаки РФ по портовой инфраструктуре

В Одессе наблюдается массовая гибель птиц из-за вылива подсолнечного масла в море. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, передает Укринформ.

"На одесских пляжах настоящая экологическая катастрофа. Очень много птиц погибло. Нам привозят пострадавших птиц с семи утра - их уже более 200. Большая благодарность всем неравнодушным", - сказал он. видео дня

Он призвал как можно скорее собирать птиц и завозить в заведение, где им оказывают помощь. Ведь из-за масла перья птиц склеиваются и те погибают от переохлаждения.

Директор зоопарка также отметил, что отмыть птиц можно дома хозяйственным мылом, затем их надо вытереть насухо и посыпать детской присыпкой. Но после этого их все равно нужно привезти в зоопарк.

"Сразу выпускать нельзя. Надо понимать, в каком они состоянии: когда птица без жировых покрытий, она может утонуть. И главное - чтобы они ели, ведь эти птицы не любят есть в неволе", - сказал Беляков.

Загрязнение возле двух пляжей Одессы

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщал, что 24 декабря на побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение вблизи пляжей Дельфин и Ланжерон.

На место уже выехали представители экологической инспекции, КП "Побережье", КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

В то же время, глава ОВА Олег Кипер заявил, что причиной маслянистых пятен на воде стало повреждение резервуаров с подсолнечным маслом в результате вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре.

Он подчеркнул, что часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с последующим выходом в море.

"Пожар, возникший на объекте, ликвидирован. Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала. В этот период специалисты проводили поэтапную установку боновых заграждений. Сразу после обнаружения загрязнения к ликвидации последствий были немедленно привлечены все профильные службы", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что для недопущения дальнейшего распространения загрязнения силами администрации морского порта "Южный" портовый канал перекрыт двумя слоями боновых заграждений. К работам привлечен специализированный флот и суда для сбора загрязнений с водной поверхности.

Экологическая катастрофа в Одессе - видео:

РФ готовит экологические катастрофы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, российские войска после освобождения Херсона взяли курс на регулярные удары по городу, чтобы запугать местных жителей. Кремль стремится не только превратить крупный населенный пункт в руины, но и спровоцировать серьезную экологическую катастрофу, последствия которой могут ощутить Турция, Румыния и Болгария.

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подтвердил планы россиян. По его словам, в случае реализации этих планов Херсон останется без водоснабжения, а сточные воды не смогут попасть в водоочистные сооружения. В случае переполнения коллекторов, неочищенные стоки могут напрямую попасть в Днепр и Черное море.

