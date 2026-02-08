Укр
Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Марина Иваненко
8 февраля 2026, 03:43
Случайно найденный в 1912 году на Полтавщине Перещепинский клад оказался захоронением хана Кубрата. История золота, Византии и государства Великой Болгарии.
Как нашли Перещепинское сокровище
Как нашли Перещепинский клад / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как нашли золото хана Кубрата
  • Что было в Перещепинском кладе

Украинские земли веками служили перекрестком миграций десятков народов, каждый из которых оставил свой след в культурном слое украинского чернозема. Но даже на фоне богатых скифских курганов и княжеских хранилищ одна археологическая находка стоит особняком.

Перещепинское сокровище — это не просто собрание драгоценных металлов, а уникальный исторический комплекс общим весом более 75 килограммов, который открывает завесу над судьбой правителя Великой Болгарии — хана Кубрата. Главред расскажет об этом более подробно.

Случайное открытие, ставшее сенсацией

Как рассказывают на канале "Интересная история", история открытия клада напоминает приключенческий роман. В мае 1912 года вблизи села Малая Перещепина на Полтавщине двое мальчиков-пастушков, играя в песчаных дюнах у реки Ворскла, случайно наткнулись на горлышко золотого сосуда.

То, что началось как детское любопытство, быстро переросло в настоящую "золотую лихорадку".

"Золотая лихорадка" на Полтавщине

Узнав о находке, местные жители массово бросились к песчаным дюнам. По свидетельствам современников, люди буквально разрывали песок руками, ломали тонкие золотые пластины на сувениры и делили между собой византийские монеты.

Только вмешательство полиции и прибытие археологов позволили спасти основную часть артефактов. Однако масштабы находки были настолько значительными, что село Малая Перещепина заметно обогатилось: соломенные крыши сменились черепичными, в хозяйствах появился новый скот и инвентарь. Часть мелких вещей крестьянам все же удалось спрятать.

Состав и масштабы Перещепинского клада

Общий объем находки поражает даже опытных археологов. Сокровище насчитывало более тысячи отдельных предметов, среди которых:

  • Золото — около 25 килограммов ювелирных изделий и элементов украшений;
  • Серебро — примерно 50 килограммов посуды и бытовых предметов;
  • Оружие — железный меч с золотой облицовкой рукояти и ножен, а также фрагменты других клинков;
  • Посуда — 19 серебряных и 16 золотых сосудов, в частности византийские амфоры и золотые ритоны (бокалы в форме рога);
  • Украшения — массивные гривны, серьги, семь браслетов, инкрустированных сапфирами, аметистами, изумрудами, тигровым глазом и гранатами.

Византийские монеты как ключ к датировке

Особую научную ценность имеют византийские золотые солиды, принадлежавшие правлению разных императоров. Именно они позволили исследователям точно датировать комплекс серединой VII века.

Это открытие стало решающим в дальнейшей интерпретации сокровища.

Видео о крупнейшем кладе, найденном в Восточной Европе, можно посмотреть здесь:

Захоронение или спрятанная казна

Долгое время среди ученых велись дискуссии: является ли Перещепинский клад просто скрытой казной или имеет он сакральный, поминальный характер.

Сегодня наиболее обоснованной считается версия, что это погребальный комплекс хана Кубрата — основателя государства Великая Болгария.

Золото, которое назвало имя хана

Решающим доказательством стали три золотых кольца с монограммами на древнегреческом языке. Их расшифровка показала, что украшения принадлежали непосредственно хану Кубрату и его ближайшему окружению.

Кубрат был исключительной фигурой для своего времени. Он родился в начале VII века, воспитывался при византийском дворе, принял христианство и был личным другом императора Ираклия.

Великая Болгария и наследие Кубрата

Государство Кубрата — Великая Болгария — объединяло кочевые племена степей между Днепром и Кубанью, а его столицей считают Фанагорию.

Существует даже смелая гипотеза о связи Кубрата с основанием Киева, ведь одно из его вероятных имен или прозвищ звучит как Куар.

После смерти хана около 660 года государство распалось под давлением хазар. Его сыновья разошлись в разные стороны, заложив основы Дунайской Болгарии и Волжской Болгарии.

Где хранится Перещепинский клад сегодня

Несмотря на то, что сокровище было найдено на украинской земле, его оригиналы сейчас хранятся в Государственном Эрмитаже.

В Украине, в частности в Полтавском краеведческом музее, представлены только копии самых известных артефактов: двуручной золотой вазы, бокала и нескольких серебряных монет.

Значение Перещепинского клада

Перещепинское сокровище остается символом величия и богатства древних политических объединений, существовавших на территории современной Украины. Это напоминание о том, что наша история значительно глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд, а украинские степи до сих пор хранят тайны мирового масштаба.

Об источнике: YouTube-канал "Цікава історія"

YouTube-канал "Цікава Історія" — это украиноязычный научно-популярный проект, освещающий украинскую и мировую историю без мифов и фальсификаций. Автор канала создает лаконичные и глубокие видео с фактами, архивами и аналитикой. Темы охватывают древние цивилизации, средневековье, новейшую историю и современность. Канал ориентирован на зрителей, которые ценят объективный и критический взгляд на прошлое.

Реклама
Реклама
Реклама
16:32

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:22

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

