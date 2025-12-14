Аккерман, Хаджибей и Гаджедере были частью живого региона, а не пустоши. История Ханской Украины разрушает миф о "диком поле" и вечной вражде с татарами.

Российская пропаганда веками навязывала миф о якобы вечной вражде между украинскими казаками и крымскими татарами, а также о том, что юг Украины был "диким полем", никем не заселенным до прихода Российской империи. На самом же деле эти нарративы не выдерживают исторической критики.

Главред рассказывает о Ханской Украине - малоизвестном, но чрезвычайно важном историческом образовании, которое существовало на землях современных Одесской и Николаевской областей и демонстрирует сложную, но плодотворную историю сосуществования украинцев и тюркоязычных народов.

Что такое Ханская Украина

Как рассказывают на канале "Реальная история", Ханская Украина, также известная как Ганьщина, - это особый исторический регион, просуществовавший около 80 лет, то есть даже дольше, чем Советский Союз.

Эта территория располагалась между реками Днестр и Южный Буг, охватывая земли вдоль Кодымы и Ягорлыка. Формально она входила в состав Османской империи, однако находилась под непосредственной властью Крымского ханства, которое активно осваивало эти земли.

Заселенный край, а не ""дикое поле"

Вопреки имперскому мифу о "пустых землях", Ханская Украина была многонациональным и густо заселенным регионом. Здесь жили украинцы, крымские татары, ногайцы, молдаване и представители других народов.

Присутствие украинского населения подтверждается многочисленными казацкими захоронениями и кладбищами, которые являются важными маркерами украинского расселения в османскую эпоху.

Территория свободы без крепостничества

Главной уникальной чертой Ханской Украины было отсутствие крепостничества и барщины. Налоговые повинности местных крестьян и "посполитых" ограничивались лишь десятиной.

Именно поэтому этот край стал центром относительной свободы и благосостояния. Сюда массово переселялись украинские крестьяне и казаки из разрушенного Правобережья, где господствовали польская администрация и жесткие феодальные порядки. Для многих Ханская Украина была шансом начать новую жизнь без крепостного ига.

Казацкий уклад под властью хана

На этих землях сформировался собственный казацкий строй, адаптированный к сосуществованию с Крымским ханством. Существовала даже отдельная должность - гетман Ханской Украины. Первым таким гетманом в конце XVII века считают Теодора Солименко.

Таким образом, Ханская Украина стала частью более широкой украинской казацкой традиции, которая смогла органично соединиться с политической системой южных тюркоязычных соседей.

Образ "Ганьщины" в народной памяти

Негативные упоминания о Ганьщине, появляющиеся в украинских источниках XIX века, не являются свидетельством сплошного упадка или вражды. Это скорее элемент народной рецепции, в которой сочетались противоречивые - как негативные, так и позитивные - представления об утраченном пространстве казацкой и крестьянской свободы.

Порты и торговля Черного моря

На землях, находившихся под властью Османской империи и Крымского ханства, существовали крупные черноморские порты: Гаджедере (современный Овидиополь), Аккерман (Белгород-Днестровский) и Хаджибей (Одесса).

Население пригородов этих крепостей жило преимущественно с торговли и обслуживания портов. Это свидетельствует об активной экономической жизни региона и окончательно опровергает миф о юге Украины как "пустоши".

Чужая земля для России

Для россиян этот край оставался чужим. Исключение составляли лишь отдельные группы поселенцев - липоване и некрасовцы, которые не определяли общего этнического и культурного характера региона.

Как Российская империя уничтожила Ханскую Украину

Свобода Ханской Украины и ее стратегическое положение стали главными причинами, по которым Российская империя стремилась установить контроль над этим регионом. Ликвидация Ханской Украины происходила поэтапно:

1774 год - часть территории между Южным Бугом и Днепром вместе с крепостями Азов и Домаха (современный Мариуполь) включили в состав Российской империи.

- часть территории между Южным Бугом и Днепром вместе с крепостями Азов и Домаха (современный Мариуполь) включили в состав Российской империи. 1791 год - остальные земли между Южным Бугом и Днестром, которые российская администрация называла Очаковской областью, окончательно аннексировали.

После этого российская власть начала системно уничтожать местный казацкий строй, ликвидировать свободы и насаждать имперские порядки, что положило конец уникальному социальному и культурному явлению - Ханской Украине.

История Ханской Украины убедительно доказывает: юг Украины не был "диким полем", а украинцы и крымские татары не обречены на вражду. Это было пространство сосуществования, свободы и развития, уничтоженное не стихией истории, а целенаправленной имперской политикой.

