Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

Марина Иваненко
14 декабря 2025, 22:07
Аккерман, Хаджибей и Гаджедере были частью живого региона, а не пустоши. История Ханской Украины разрушает миф о "диком поле" и вечной вражде с татарами.
Что такое Ханская Украина?
Что такое Ханская Украина? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что такое Ханская Украина
  • Как Российская империя уничтожила Ханскую Украину

Российская пропаганда веками навязывала миф о якобы вечной вражде между украинскими казаками и крымскими татарами, а также о том, что юг Украины был "диким полем", никем не заселенным до прихода Российской империи. На самом же деле эти нарративы не выдерживают исторической критики.

Главред рассказывает о Ханской Украине - малоизвестном, но чрезвычайно важном историческом образовании, которое существовало на землях современных Одесской и Николаевской областей и демонстрирует сложную, но плодотворную историю сосуществования украинцев и тюркоязычных народов.

видео дня

Что такое Ханская Украина

Как рассказывают на канале "Реальная история", Ханская Украина, также известная как Ганьщина, - это особый исторический регион, просуществовавший около 80 лет, то есть даже дольше, чем Советский Союз.

Эта территория располагалась между реками Днестр и Южный Буг, охватывая земли вдоль Кодымы и Ягорлыка. Формально она входила в состав Османской империи, однако находилась под непосредственной властью Крымского ханства, которое активно осваивало эти земли.

Заселенный край, а не ""дикое поле"

Вопреки имперскому мифу о "пустых землях", Ханская Украина была многонациональным и густо заселенным регионом. Здесь жили украинцы, крымские татары, ногайцы, молдаване и представители других народов.

Присутствие украинского населения подтверждается многочисленными казацкими захоронениями и кладбищами, которые являются важными маркерами украинского расселения в османскую эпоху.

Территория свободы без крепостничества

Главной уникальной чертой Ханской Украины было отсутствие крепостничества и барщины. Налоговые повинности местных крестьян и "посполитых" ограничивались лишь десятиной.

Именно поэтому этот край стал центром относительной свободы и благосостояния. Сюда массово переселялись украинские крестьяне и казаки из разрушенного Правобережья, где господствовали польская администрация и жесткие феодальные порядки. Для многих Ханская Украина была шансом начать новую жизнь без крепостного ига.

Видео о том, что такое Ханская Украина, можно посмотреть здесь:

Казацкий уклад под властью хана

На этих землях сформировался собственный казацкий строй, адаптированный к сосуществованию с Крымским ханством. Существовала даже отдельная должность - гетман Ханской Украины. Первым таким гетманом в конце XVII века считают Теодора Солименко.

Таким образом, Ханская Украина стала частью более широкой украинской казацкой традиции, которая смогла органично соединиться с политической системой южных тюркоязычных соседей.

Образ "Ганьщины" в народной памяти

Негативные упоминания о Ганьщине, появляющиеся в украинских источниках XIX века, не являются свидетельством сплошного упадка или вражды. Это скорее элемент народной рецепции, в которой сочетались противоречивые - как негативные, так и позитивные - представления об утраченном пространстве казацкой и крестьянской свободы.

Порты и торговля Черного моря

На землях, находившихся под властью Османской империи и Крымского ханства, существовали крупные черноморские порты: Гаджедере (современный Овидиополь), Аккерман (Белгород-Днестровский) и Хаджибей (Одесса).

Население пригородов этих крепостей жило преимущественно с торговли и обслуживания портов. Это свидетельствует об активной экономической жизни региона и окончательно опровергает миф о юге Украины как "пустоши".

Чужая земля для России

Для россиян этот край оставался чужим. Исключение составляли лишь отдельные группы поселенцев - липоване и некрасовцы, которые не определяли общего этнического и культурного характера региона.

Как Российская империя уничтожила Ханскую Украину

Свобода Ханской Украины и ее стратегическое положение стали главными причинами, по которым Российская империя стремилась установить контроль над этим регионом. Ликвидация Ханской Украины происходила поэтапно:

  • 1774 год - часть территории между Южным Бугом и Днепром вместе с крепостями Азов и Домаха (современный Мариуполь) включили в состав Российской империи.
  • 1791 год - остальные земли между Южным Бугом и Днестром, которые российская администрация называла Очаковской областью, окончательно аннексировали.

После этого российская власть начала системно уничтожать местный казацкий строй, ликвидировать свободы и насаждать имперские порядки, что положило конец уникальному социальному и культурному явлению - Ханской Украине.

История Ханской Украины убедительно доказывает: юг Украины не был "диким полем", а украинцы и крымские татары не обречены на вражду. Это было пространство сосуществования, свободы и развития, уничтоженное не стихией истории, а целенаправленной имперской политикой.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

История Украины
22:07

Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

