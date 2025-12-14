Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раунд

Детали переговоров между делегациями пока неизвестны.

Переговоры по мирному плану США / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжались более 5 часов

Переговоры также продолжатся 15 декабря

Предложения, находящиеся на рассмотрении, не разглашаются

Переговоры в Берлине между украинской и американской делегациями по мирному плану США продолжатся и в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает Handelsblatt.

"Завтра, в понедельник, в Берлине продолжатся попытки выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.

Суспільне сообщает, что переговоры в Берлине уже завершились. Они продолжались более 5 часов и продолжатся завтра утром.

Делегации завершили переговоры - видео:

Стоит добавить, что некоторые СМИ пишут, что на переговорах обсуждается вопрос Донбасса и гарантий безопасности, но детали неизвестны.

Какое мирное соглашение интересует Трампа

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко сказал, что президенту США Дональду Трампу нужно, чтобы и россияне, и украинцы согласились подписать что-то с формулировками о перемирии, прекращении огня, мире или завершении войны.

По его словам, все остальное Трампа не интересует.

"Трамп прямо сказал: "Мне все равно, как это будет решено, пусть европейцы занимаются". Он хочет подписать красивый документ, где будет зафиксировано, что прекращаются убийства и боевые действия", - считает эксперт.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный план должен быть справедливым и не допустить повторной агрессии со стороны России. Он добавил, что Соединенные Штаты пока не предоставили ответа на обновленные предложения Украины по мирному урегулированию.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласен с рядом положений мирного плана США для Украины и России, который содержит 28 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

