Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

Лавров заявляет, что миротворцы в Украине могут стать законной военной целью для России.

https://glavred.info/world/ne-tolko-krym-i-donbass-kakie-eshche-klyuchevye-punkty-mirnogo-plana-kreml-otverg-10723571.html Ссылка скопирована

Лавров отвергает ключевые пункты мирного плана США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот, Белый дом

Кратко:

Лавров отверг 7 ключевых пунктов мирного плана США

Россия настаивает на контроле над Крымом, Донбассом, Запорожьем и Херсоном

Требования Кремля противоречат пунктам о замораживании линии соприкосновения и ЗАЭС

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласен с рядом положений мирного плана США для Украины и России, который содержит 28 пунктов, и фактически требует капитуляции нашего государства. Проанализировав выступление Лаврова, Институт изучения войны отметил, что российская сторона отклонила по меньшей мере семь ключевых пунктов предложений США, передает 24 Канал.

Отвергнутые положения мирного плана

Лавров не согласился с идеями обмена территориями за линией соприкосновения и предоставления Украине надежных гарантий безопасности. Среди отвергнутых положений:

видео дня

замораживание текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

возобновление работы Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ, а не России;

прекращение дальнейшего расширения НАТО без требования возвращения альянса к границам 1997 года;

размещение европейских истребителей в Польше;

предоставление гарантий безопасности Украине;

подтверждение ее суверенитета;

принятие регламентов ЕС по защите религиозных меньшинств.

"Конституция России признает незаконно аннексированные Крым и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области неотъемлемыми и равноправными субъектами России. Поэтому никто не может отдать эти территории", - заявил Лавров.

Противоречия с оригинальным планом США

Он также отметил, что на саммите в Аляске 15 августа Россия и США якобы достигли взаимопонимания на основе предложений Владимира Путина от 14 июня 2024 года, которые предусматривали полный вывод украинских войск из неоккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Института изучения войны, такие требования противоречат 19 и 21 пунктам мирного плана США, где предусматривалось замораживание линии соприкосновения и возобновление работы ЗАЭС под контролем МАГАТЭ.

Отношение к гарантиям безопасности и нейтральному статусу Украины

Лавров также отклонил пункты, касающиеся гарантий безопасности для Украины, заявив, что Россия будет считать любых "миротворцев" на ее территории "законными военными целями", и в то же время требовал гарантий безопасности для самой России.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Не принятым осталось и предложение о нейтральном и безъядерном статусе Украины.

"Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не готов принять первоначальный план США, а взамен будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него", - подытожили в Институте изучения войны.

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, что Кремль отходит от традиционной стратегии давления страхом на американскую администрацию. Сейчас Россия делает ставку на экономические мотивы и привлечение США через финансовые "выгоды".

По словам Жовтенко, Москва предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на сумму около 100 миллиардов долларов и получать прибыль от полезных ископаемых. "Логика Кремля такова: мы не обязательно ведем переговоры - можем продолжать войну, а можем, как хочет Трамп, зарабатывать вместе. И для нас оба варианта приемлемы", - отметил эксперт.

Жовтенко также подчеркнул, что российская пропаганда создает представление, будто США должны убедить Москву выбрать бизнес вместо войны. Это, по мнению Кремля, дополнительно давит на Вашингтон и лично на президента США, заставляя принимать компромиссные решения под экономическим влиянием.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Кроме того, министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по урегулированию войны России против Украины. Отмечается, что Дрисколл якобы превысил свои полномочия. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой невозможно.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред