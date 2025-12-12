Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щетках

Некоторые производители зубных щеток годами пытаются помочь потребителям чистить зубы правильно.

Зубная паста и щетка

Цветные щетинки на современных зубных щетках на самом деле имеют не только эстетическую функцию. За этой идеей стоит вполне практическое назначение, которое должно помочь потребителям придерживаться рекомендаций стоматологов по количеству зубной пасты.

Зачем производители делают щетинки разноцветными

Пользовательница TikTok @jmac8781 рассказала, что главная цель такого дизайнерского решения - показать пользователю необходимое количество зубной пасты для одной чистки. Цветные щетинки служат ориентиром для соблюдения стандартной рекомендации: зубной пасты нужно выдавливать размером "с горошину".

Производители щеток цветом выделяют площадь щетинок, которую должна занимать зубная паста. Обычно другой цвет размещен в начале щетинок, а на детских щетках - может быть по центру.

Почему не стоит выдавливать пасту на всю длину щетки

В рекламе часто показывают, как зубная паста покрывает всю рабочую поверхность щетки, но эксперты предостерегают от такого подхода. Это делается по двум причинам: во-первых, это выглядит эффектно, а во-вторых - чем больше пасты будет использовать человек, тем быстрее будет покупать новую, что выгодно производителям.

Однако большее количество пасты вовсе не означает лучшей гигиены полости рта и даже может навредить. Поэтому на одну чистку столько пасты не нужно.

От чего на самом деле зависит качество чистки зубов

Количество пасты является вторичным, тогда как ключевым фактором остается техника и тщательность чистки. Зубной пасты размером "с горошину" вполне достаточно для эффективной гигиены.

