Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щетках

Руслана Заклинская
12 декабря 2025, 17:58
Некоторые производители зубных щеток годами пытаются помочь потребителям чистить зубы правильно.
Зубная паста и щетка, учительница Джесс / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Цветные щетинки на современных зубных щетках на самом деле имеют не только эстетическую функцию. За этой идеей стоит вполне практическое назначение, которое должно помочь потребителям придерживаться рекомендаций стоматологов по количеству зубной пасты.

Главред узнал, почему на зубных щетках есть цветные щетки.

Зачем производители делают щетинки разноцветными

Пользовательница TikTok @jmac8781 рассказала, что главная цель такого дизайнерского решения - показать пользователю необходимое количество зубной пасты для одной чистки. Цветные щетинки служат ориентиром для соблюдения стандартной рекомендации: зубной пасты нужно выдавливать размером "с горошину".

Производители щеток цветом выделяют площадь щетинок, которую должна занимать зубная паста. Обычно другой цвет размещен в начале щетинок, а на детских щетках - может быть по центру.

Почему не стоит выдавливать пасту на всю длину щетки

В рекламе часто показывают, как зубная паста покрывает всю рабочую поверхность щетки, но эксперты предостерегают от такого подхода. Это делается по двум причинам: во-первых, это выглядит эффектно, а во-вторых - чем больше пасты будет использовать человек, тем быстрее будет покупать новую, что выгодно производителям.

Однако большее количество пасты вовсе не означает лучшей гигиены полости рта и даже может навредить. Поэтому на одну чистку столько пасты не нужно.

От чего на самом деле зависит качество чистки зубов

Количество пасты является вторичным, тогда как ключевым фактором остается техника и тщательность чистки. Зубной пасты размером "с горошину" вполне достаточно для эффективной гигиены.

О персоне: jmac8781 (Jess)

Пользователь jmac8781 (Jess) - учительница, которая позволяет своим 8-летним ученикам обучать других техническим навыкам и проводить различные развлекательные активности. Ее профиль имеет 262,2 тысячи подписчиков и 2,4 миллиона предпочтений. Контент Jess сочетает образовательные и развлекательные элементы, с акцентом на технологии и творчество детей.

