Не спешите выбрасывать: что можно сделать из старой зубной щетки

Некоторые старые вещи могут пригодиться в быту, если приложить немного усилий и фантазии.

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Что можно сделать из старой зубной щетки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как использовать старую зубную щетку в быту

Как ею можно помыть унитаз

Как известно, зубную щетку необходимо регулярно заменять. Однако, старые щетки не стоит выбрасывать, ведь они могут помочь в быту.

Главред решил разобраться, как можно использовать старую зубную щетку.

Для чего можно использовать старую зубную щетку

Автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, что зубные щетки могут помочь во время уборки и очистки всего дома. В частности, она поделилась несколькими вариантами их применения.

Как мыть раковину зубной щеткой

Возьмите ножницы и под углом обрежьте щетинки на зубной щетке. Щетинки с края станут немного жестче, поэтому ими легко можно помыть слив кухонной раковины. Держите щетку так, чтобы все щетинки касались поверхности и хорошо потрите.

Как мыть стаканы и банки зубной щеткой

Для этой хитрости зубную щетку нужно немного разогреть. Для этого можно использовать зажигалку и хорошо прогреть посередине ту часть щетки, к которой прикреплены щетинки.

Когда щетка станет мягкой, ее нужно согнуть, чтобы все щетинки были снаружи. Этот лайфхак подойдет для банок и стаканов, в которые не пролезает рука.

Как мыть унитаз зубной щеткой

Зубную щетку также нужно прогреть, но чуть ниже щетины и согнуть внутрь. Использовать такую щетку очень удобно для того, чтобы хорошо отмыть унитаз под ободком.

Кроме того, старыми зубными щетками можно чистить труднодоступные места и различные щели. Например, это может быть: уплотнительная резинка холодильника, бижутерия, подошва кроссовок, резинка в стиральной машине.

Для чего можно использовать старую зубную щетку - видео:

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Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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