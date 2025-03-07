Мало, кто ухаживает правильно: эксперты объяснили, как надо чистить наушники

О чем речь:
- Как правильно чистить наушники
- Почему грязные наушники могут вызвать проблемы
Наушники стали незаменимым аксессуаром в повседневной жизни - мы используем их в транспорте, на работе, дома и в спортзале. Однако они накапливают пыль, бактерии и микробы, поэтому регулярная очистка необходима не только для гигиены, но и для качественного звука, пишет Главред со ссылкой на Real Simple.
Почему важно чистить наушники?
Бактерии активно размножаются из-за ушной серы, пыли, остатков косметики и влаги. Если не ухаживать за наушниками, это может вызвать раздражение кожи, инфекции и даже проблемы со слухом.
Как часто чистить наушники?
Эксперты советуют следующее:
- Еженедельно - поверхностное протирание, особенно если наушники используются ежедневно.
- Ежемесячно - глубокая очистка, чтобы устранить накопленную грязь и микробы.
- После тренировок - немедленная очистка, ведь пот способствует размножению бактерий.
Что понадобится для чистки наушников?
Почистить наушники можно подручными средствами, для этого понадобится:
- Ватные палочки, салфетки из микрофибры - для удаления пыли.
- Изопропиловый спирт или спиртовые салфетки - для дезинфекции.
- Мягкая зубная щетка - для очистки сетки динамиков.
- Теплая вода с моющим средством - для футляра.
Как правильно чистить наушники?
Эксперты указывают на основные правила:
- Для очистки динамиков используйте мягкую зубную щетку, держа наушники сеткой вниз, чтобы грязь не попала внутрь.
- Корпус протрите салфеткой, смоченной в спирте.
- Футляр очистите мягкой тканью и ватными палочками.
- Не используйте перекись водорода, ведь она может повредить поверхность наушников.
Как хранить наушники правильно?
Чтобы наушники служили долго, не бросайте их в карман или сумку без чехла. Также регулярно очищайте зарядный порт, чтобы избежать накопления пыли.
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Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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