Мало, кто ухаживает правильно: эксперты объяснили, как надо чистить наушники

Правильный уход за наушниками продлит их срок службы и сохранит качество звука.

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Как продлить срок службы наушников / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как правильно чистить наушники

Почему грязные наушники могут вызвать проблемы

Наушники стали незаменимым аксессуаром в повседневной жизни - мы используем их в транспорте, на работе, дома и в спортзале. Однако они накапливают пыль, бактерии и микробы, поэтому регулярная очистка необходима не только для гигиены, но и для качественного звука, пишет Главред со ссылкой на Real Simple.

Почему важно чистить наушники?

Бактерии активно размножаются из-за ушной серы, пыли, остатков косметики и влаги. Если не ухаживать за наушниками, это может вызвать раздражение кожи, инфекции и даже проблемы со слухом.

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Как часто чистить наушники?

Эксперты советуют следующее:

Еженедельно - поверхностное протирание, особенно если наушники используются ежедневно.

Ежемесячно - глубокая очистка, чтобы устранить накопленную грязь и микробы.

После тренировок - немедленная очистка, ведь пот способствует размножению бактерий.

Что понадобится для чистки наушников?

Почистить наушники можно подручными средствами, для этого понадобится:

Ватные палочки, салфетки из микрофибры - для удаления пыли.

Изопропиловый спирт или спиртовые салфетки - для дезинфекции.

Мягкая зубная щетка - для очистки сетки динамиков.

Теплая вода с моющим средством - для футляра.

Как правильно чистить наушники?

Эксперты указывают на основные правила:

Для очистки динамиков используйте мягкую зубную щетку, держа наушники сеткой вниз, чтобы грязь не попала внутрь.

Корпус протрите салфеткой, смоченной в спирте.

Футляр очистите мягкой тканью и ватными палочками.

Не используйте перекись водорода, ведь она может повредить поверхность наушников.

Как хранить наушники правильно?

Чтобы наушники служили долго, не бросайте их в карман или сумку без чехла. Также регулярно очищайте зарядный порт, чтобы избежать накопления пыли.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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