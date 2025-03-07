Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мало, кто ухаживает правильно: эксперты объяснили, как надо чистить наушники

Даяна Швец
7 марта 2025, 15:39
24
Правильный уход за наушниками продлит их срок службы и сохранит качество звука.
наушники
Как продлить срок службы наушников / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Как правильно чистить наушники
  • Почему грязные наушники могут вызвать проблемы

Наушники стали незаменимым аксессуаром в повседневной жизни - мы используем их в транспорте, на работе, дома и в спортзале. Однако они накапливают пыль, бактерии и микробы, поэтому регулярная очистка необходима не только для гигиены, но и для качественного звука, пишет Главред со ссылкой на Real Simple.

Почему важно чистить наушники?

Бактерии активно размножаются из-за ушной серы, пыли, остатков косметики и влаги. Если не ухаживать за наушниками, это может вызвать раздражение кожи, инфекции и даже проблемы со слухом.

видео дня

Как часто чистить наушники?

Эксперты советуют следующее:

  • Еженедельно - поверхностное протирание, особенно если наушники используются ежедневно.
  • Ежемесячно - глубокая очистка, чтобы устранить накопленную грязь и микробы.
  • После тренировок - немедленная очистка, ведь пот способствует размножению бактерий.

Что понадобится для чистки наушников?

Почистить наушники можно подручными средствами, для этого понадобится:

  • Ватные палочки, салфетки из микрофибры - для удаления пыли.
  • Изопропиловый спирт или спиртовые салфетки - для дезинфекции.
  • Мягкая зубная щетка - для очистки сетки динамиков.
  • Теплая вода с моющим средством - для футляра.

Как правильно чистить наушники?

Эксперты указывают на основные правила:

  • Для очистки динамиков используйте мягкую зубную щетку, держа наушники сеткой вниз, чтобы грязь не попала внутрь.
  • Корпус протрите салфеткой, смоченной в спирте.
  • Футляр очистите мягкой тканью и ватными палочками.
  • Не используйте перекись водорода, ведь она может повредить поверхность наушников.

Как хранить наушники правильно?

Чтобы наушники служили долго, не бросайте их в карман или сумку без чехла. Также регулярно очищайте зарядный порт, чтобы избежать накопления пыли.

Кстати, также рассказывалось, как быстро вывести следы тоналки и помады.

Больше интересных новостей:

Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наушники уборка интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп еще может выполнить обещание и завершить войну за 24 часа - Келлог

Трамп еще может выполнить обещание и завершить войну за 24 часа - Келлог

16:02Война
Хотят ли в США, чтобы Украина пошла на территориальные уступки: ответ МИД

Хотят ли в США, чтобы Украина пошла на территориальные уступки: ответ МИД

15:13Война
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории мужчин

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории мужчин

15:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

Цена "тает на глазах": в Украине резко подешевел популярный овощ

Цена "тает на глазах": в Украине резко подешевел популярный овощ

Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

"Отказ" от доллара: в Украине могут изменить основную валюту

"Отказ" от доллара: в Украине могут изменить основную валюту

Последние новости

16:27

Доллар ушел в крутое пике: сколько будет стоить валюта 10 марта

16:24

ТОП-3 знака зодиака, которые с годами становятся только красивее

16:09

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

16:02

Трамп еще может выполнить обещание и завершить войну за 24 часа - Келлог

15:57

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ееВидео

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
15:39

Мало, кто ухаживает правильно: эксперты объяснили, как надо чистить наушники

15:13

Хотят ли в США, чтобы Украина пошла на территориальные уступки: ответ МИД

15:06

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории мужчин

15:01

Астролог назвал 3 знака зодиака, которые встретят свою половинку весной 2025 года

Реклама
14:52

Опытные садоводы кладут секретную добавку: когда и как сеять редис

14:31

Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

13:59

Дочь Ющенко показала редкое фото взрослой внучки экс-президента

13:58

Говорить о перемирии еще рано: РФ активно готовится к наступательной операции

13:29

"Нельзя отвечать на добро злом": Китай налетел на Трампа с обвинениями

13:22

Об этом рецепте все забыли: невероятный салат из трех ингредиентов

13:10

"Нож в спину": путинист Пригожин публично раскрыл свою тайну

13:09

Водители в Украине могут получить штрафы за чужие нарушения: в чем причина

12:37

Как привлечь опылителей в сад и огород: 10 неожиданных способовВидео

12:24

Орбан хочет провести в Венгрии голосование о вступлении Украины в ЕС - детали

12:23

"Меня для этого не осталось": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

Реклама
12:22

Антимонопольный комитет доказал нарушение "Укргаздобычи" при закупке китайских труб - Митрохин

12:19

Знают не все: как качественно постирать обувь в стиралке и не испортить ее

11:29

У России есть только две опции: эксперт рассказал о сложном положении ПутинаВидео

11:24

Силиконовая паломница: непохожая на себя Оксана Марченко ходит по храмам

11:11

Еще одна тайна раскрыта: почему в СССР корпуса телевизоров были из дерева

11:02

Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

10:50

Китайский гороскоп на завтра 8 марта: Козлам - несчастные случаи, Свиньям - трудности

10:35

Мощный штурм: ВСУ прорвались за линию обороны россиян на Курщине

10:27

Украина может попасть под действие 5 статьи НАТО: Италия удивила заявлением

10:23

РФ запустила из Черного моря почти 20 ракет: в ВМС рассказали о тактике оккупантов

09:57

К прибыли или к потерям: что значит, когда деньги деньги упали на пол

09:55

"Ничего нельзя было": Алла Пугачева попала в неприятности на границе в РФ

09:51

Британия будет предоставлять Украине разведданные, но есть нюанс - The Guardian

09:15

"У них нет выбора": Трамп сделал важный анонс о мирном соглашении Украины и РФ

09:15

Есть "прилеты" и травмированные: семь областей Украины пострадали от атаки РФ

09:15

Поздравления с 8 марта - теплые слова и лучшие картинки для любимых дам

09:07

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - прибыль, Стрельцам - впечатляющий день

09:00

Испортит безвозвратно блюдо: фатальная ошибка при приготовлении пюре

08:33

Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

08:16

"Все у меня ок": бывшая жена Остапчука заговорила о материнстве

Реклама
08:10

С Трампом не получится договориться, он хочет другогомнение

08:05

РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

07:31

Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визитВидео

07:10

Кто из учеников прав: какой ответ в загадке является правильным

07:00

Овощной салат, который зарядит вас витаминами за копейки - рецептВидео

06:41

В Украине - масштабная тревога, РФ обстреливает страну ракетами: все подробности

06:10

Украина за 3 года полномасштабной войны смогла совершить невероятный рывокмнение

05:30

Женщина получила неожиданную записку от пилота: история, которая взорвала TikTok

05:00

Справятся не все: найдите 5 спрятанных канистр с бензином за 15 секунд

04:02

Приостановление военной помощи Украине: названа неожиданная цель Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять