Следы косметики на воротничке куртки: как быстро вывести следы тоналки и помады

Поскольку косметика часто оставляет стойкие следы на одежде, эти простые лайфхаки помогут вам сохранить вещи в опрятном виде.

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Лучшие лайфхаки для удаления косметики с одежды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Два простых способа очистить воротник куртки от косметики

Лучшие лайфхаки для удаления пятен с одежды

Едва ли не каждой девушке и женщине знакома ситуация, когда любимая куртка портится из-за пятен от тонального крема или помады на воротничке. К счастью, есть простые и эффективные способы быстро устранить эти загрязнения, рассказывает блогер skok.viktoria, сообщает Главред.

Она поделилась двумя действенными методами очистки:

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Влажные салфетки. Достаточно осторожно потереть пятно обычной влажной салфеткой, и оно постепенно исчезнет .

Достаточно осторожно потереть пятно обычной влажной салфеткой, и оно постепенно исчезнет Мицеллярная вода. Это средство не только удаляет макияж, но и прекрасно справляется с тональным кремом на ткани, не повреждая ее.

Оба метода эффективны, однако окончательный результат можно оценить только после высыхания ткани. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном - несколько минут сушки, и куртка снова будет выглядеть чистой.

Также эксперты объяснили, для чего у курток два замка.

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Кто такая Виктория Скок? Виктория Скок - украинский блогер, которая получила известность в TikTok. Ее контент разнообразен, но часто включает в себя: Лайфхаки: Виктория делится полезными советами по быту, например, как вывести пятна от косметики.

Личные истории: Она открыто рассказывает о своем опыте борьбы с раком, что делает ее контент особенно эмоциональным и вдохновляющим.

Бьюти-контент: Виктория также публикует видео об уходе за собой, макияже и других бьюти-советах.

Обзор товаров: Блогерша делает обзоры на различные товары, например, шоколад.

Рассказ о своей жизни: Виктория показывает разные моменты своей жизни, а также делится своими мыслями на разные темы. Виктория активно ведет свою страницу в TikTok, где имеет большую аудиторию.

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