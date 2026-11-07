Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продукт

Вы узнаете:
- Сколько кофе нужно для ловушки на тараканов
- Где расставить ловушки на кухне
Наличие тараканов в доме - одна из самых распространенных проблем. Они часто появляются на кухне, которая является для них идеальной средой обитания из-за наличия еды, органических отходов, тепла и влажных мест.
Главред решил разобраться, как сделать домашнее средство от тараканов.
Чем можно прогнать тараканов
Обычный молотый кофе можно использовать в качестве основы для самодельной ловушки для тараканов на кухне. На одну такую ловушку достаточно одной-двух столовых ложек продукта: сильный аромат привлекает насекомых, а вода в емкости не дает им выбраться наружу, пишет Diario Uno.
Как сделать кофейную ловушку
Дорогие или редкие ингредиенты для ловушки не понадобятся. Рекомендуемая дозировка: 1–2 столовые ложки молотого кофе на каждую емкость.
Порядок действий следующий:
- Подготовьте емкость: небольшую стеклянную банку с широким горлышком или высокий одноразовый стаканчик.
- Наполните её наполовину водой из-под крана.
- Насыпьте 1–2 полные ложки кофе прямо в воду и не перемешивайте сильно, чтобы запах высвобождался постепенно.
- Оклейте банку снаружи бумагой или малярной лентой, чтобы насекомым было легче добраться до горлышка.
Где стоит расставлять ловушки
Наилучшего результата можно достичь, если оставить несколько емкостей на ночь в ключевых точках кухни: за холодильником, под раковиной, возле мусорного ведра или в углах шкафов. Такой способ позволяет бороться с вредителями без риска для здоровья семьи и домашних животных.
Как избавиться от тараканов раз и навсегда – видео:
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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