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Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещей

Кристина Трохимчук
7 ноября 2026, 16:08
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Пять универсальных элементов одежды и обуви помогут создавать стильные зимние образы.
Базовый гардероб - зима 2027 года
Базовый гардероб - зима 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, kgruzintseva; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие вещи стоит добавить в базовый гардероб на зиму 2027
  • С чем сочетать шубу, пуховик, свитера и шерстяной костюм
  • Какую обувь выбрать для зимних образов

Чтобы собрать функциональный зимний гардероб, не обязательно покупать много вещей. Главред расскажет об одежде, которая поможет создавать теплые, разнообразные и стильные образы.

Шуба - универсальная верхняя одежда на зиму

Шуба станет одним из главных акцентов зимнего гардероба, считает блогер Мария Томнюк. Для создания стильных образов можно выбрать модель из искусственного или винтажного меха. Такая верхняя одежда легко сочетается с различными стилями и выручит вас в любой ситуации.

видео дня

"Шуба. Можно взять искусственную или винтажную. Особенно я обожаю винтаж. Они выглядят просто роскошно. Шуба буквально сочетается с любым зимним образом. Как со спортивным, так и с классическим", - рассказала Мария Томнюк.

Шуба - базовый зимний гардероб 2027 года
Шуба - базовый зимний гардероб 2027 / скриншот из видео

Объемный пуховик

Пуховик остается незаменимым элементом гардероба для холодного времени года. Он подходит для повседневной носки и помогает создавать комфортные образы. Блогер советует выбирать объемные модели актуального кроя, которые станут практичной основой зимних комплектов.

"Пуховики. Ваша практичная вещь на зиму. Выбираем только объемные актуальные модели", - посоветовала блогерша.

Пуховик - базовый элемент зимнего гардероба 2027 года
Пуховик - базовая вещь зимнего гардероба 2027 / скриншот из видео

Свитеры и джемперы

Свитеры и джемперы - незаменимая основа зимних комплектов. Их можно носить отдельно или добавлять в качестве второго слоя одежды. Благодаря этому одна вещь может выглядеть по-разному в зависимости от стилизации.

"Свитеры и джемперы. Носим отдельно или стилизуем и надеваем их в качестве второго слоя", - отметила Мария Томнюк.

Свитеры и джемперы - базовый зимний гардероб 2027 года
Свитеры и джемперы - базовый зимний гардероб 2027 / скриншот из видео

Шерстяной костюм

Шерстяной костюм поможет создать сразу несколько вариантов зимнего наряда. Его можно носить комплектом или комбинировать отдельные элементы с другими вещами из гардероба. Это практичное решение для тех, кто ценит универсальность и хочет получить больше готовых сочетаний из минимального количества одежды.

"Шерстяные костюмы, с которыми можно составить как минимум три образа. Носим комплектом или по отдельности", - рассказала блогер.

Теплый костюм - основа зимнего гардероба 2027 года
Теплый костюм - базовый зимний гардероб 2027 / скриншот из видео

Минималистичные ботильоны

Завершить базовый зимний гардероб стоит универсальной обувью. Минималистичные ботильоны на плоской подошве легко сочетаются с различными элементами одежды - от повседневных комплектов до более элегантных образов. Благодаря лаконичному дизайну они не привязывают гардероб к одному стилю.

"Ботильоны. Минималистичные ботильоны на плоской подошве, которые будут сочетаться со всеми элементами вашего гардероба", - подытожила Мария Томнюк.

Ботильоны - базовый зимний гардероб 2027 года
Ботильоны - базовый зимний гардероб 2027 / скриншот из видео

Базовый зимний гардероб 2027 - советы блогерши смотрите здесь.

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Об источнике: Мария Томнюк

Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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