Магнитная буря 5-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

В ближайшие дни ситуация не стабилизируется. Стало известно, почему.

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Прогноз магнитных бурь на 7–9 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько дней продлится магнитная буря

Что стало причиной возмущения магнитного поля Земли

7 ноября Земля столкнулась с потоком солнечного ветра, исходящим из корональной дыры на Солнце. Из-за этого магнитное поле возмутилось до уровня G1 и начался геомагнитный шторм.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс 5 находится на красном уровне. При этом солнечная вспышка С5 соответствует желтому уровню, а резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, - на зеленом уровне.

видео дня

Предварительно, магнитная буря будет затяжной. По крайней мере, в ближайшие два дня показатель геомагнитной активности не снизится. 8 и 9 ноября К-индекс ожидается на уровне 5.

Геомагнитная активность 7–9 ноября / фото: скриншот

Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для людей, чувствительных к погодным условиям, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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