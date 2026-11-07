РФ ударила по Северному мосту в Киеве и объектам энергетики: есть пострадавшие

Под вражеский удар попали и жилые дома. Среди пострадавших - ребенок.

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Последствия атаки на Киев 7 ноября 2026 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Ночная атака на Киев привела к 5 раненым, включая ребенка

Перекрыт Северный мост

В городе возникли сбои со светом, водой и теплом

В ночь на 7 ноября в Киеве гремели взрывы на фоне российской атаки. В результате вражеского удара есть пострадавшие, в том числе ребенок. Под удар попал Северный мост - движение по нему закрыто. В столице сложная ситуация с энергообеспечением, а также работой систем тепло- и водоснабжения.

О взрывах мэр Киева Виталий Кличко сообщил около часа ночи.

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"Враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры", - написал он.

По его словам, в Соломенском районе зафикировано попадание обломков в пятиэтажный жилой дом. Также по другому адресу повреждено остекление окон в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщили в ГСЧС, в Соломенском районе вспыхнули пожары. Зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.

По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Возгорания не было, погибших и пострадавших нет.

Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажных домах. Один человек получил травмы. Также зафиксировано разрушение двухэтажного строения на территории детского сада.

На второй локации горели припаркованный грузовик и нежилое здание. Пожар был ликвидирован.

По еще двум адресам пострадали два человека, в том числе ребенок. Всего в результате атаки травмированы три человека.

В 07:09 Кличко сообщил, что число пострадавших выросло.

"Пять пострадавших в столице в результате атаки врага. В том числе 14-летний ребенок. Двоих раненых медики госпитализировали", - отметил он.

В Киеве проблемы со светом, водой и теплом

В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине.

"Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе. Энергетики и коммунальные работы работают, чтобы восстановить услуги горожанам", - сообщил Кличко.

В 07:05 в Киеве ввели экстренные отключения света, сообщили в приложении YASNO. Графики не действуют.

Под удар попал Северный мост

В результате атаки врага поврежден Северный мост. Движение мостом закрыто в обе стороны.

Специалисты исследуют степень повреждений.

Украинцев предупреждали о массированном ударе РФ

Как писал Главред, 6 ноября президент Зеленский заявил, что российская оккупационная армия готовит новый удар по Украине. Под прицелом - энергетика, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура.

По его словам, Воздушные силы и Вооруженные силы Украины уже готовятся к отражению атаки.

"У нас сейчас есть информация от разведки, что готовится новый удар - по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и Вооруженные силы Украины в целом готовятся к обороне. Это непросто", - сказал Зеленский.

Мониторы также писали, что в ближайшее время оккупанты могут нанести новые комбинированные массированные удары по Украине с применением баллистических и крылатых ракет. Наибольшая угроза - для Киева, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Также сообщалось, что РФ в короткие сроки развернула крупный объект военного назначения на территории Ростовской области. Еще недавно на этом месте находился практически нетронутый участок земли, а теперь формируется инфраструктура для запуска ударных беспилотников. Изменения удалось проследить благодаря спутниковым фотографиям компаний Planet Labs и Vantor.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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