Не только для перелетов: зачем на самом деле включать режим полета на смартфоне

Функция, предназначенная для безопасности в авиации, помогает сохранить заряд батареи, восстановить сеть и уберечь данные в публичных местах.

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Какие преимущества имеет режим полета на телефоне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

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Как режим полета помогает сэкономить заряд

Когда включение режима улучшает связь

Почему авиарежим защищает данные в общественных местах

Режим полета, созданный для безопасности во время авиаперелетов, стал полезным инструментом и в повседневной жизни. Он дает три практических преимущества: экономит заряд, помогает восстановить качество связи и защищает личные данные, сообщает CHIP.

Функция одновременно отключает все беспроводные соединения смартфона. Благодаря этому батарея работает с меньшей нагрузкой и, по данным издания, быстрее заряжается.

Большинство пользователей недооценивает режим полета и вспоминает о нём только на борту самолёта. Издание называет эту функцию простым, но эффективным способом упростить повседневное использование смартфона.

Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Лучший сигнал после перезапуска

Второе преимущество касается качества связи. После отключения авиарежима телефон заново устанавливает все соединения. В этот момент устройство может найти сеть лучше той, к которой было подключено ранее.

Защита от опасных Wi-Fi

Третья функция важна в кафе, на вокзалах и в других общественных местах. Режим полета не позволяет смартфону автоматически подключаться к открытым Wi-Fi-сетям без защиты. Таким образом, через них не утекут личные данные.

Смотрите видео о полезных функциях режима полета на смартфоне:

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