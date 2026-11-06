Не только для перелетов: зачем на самом деле включать режим полета на смартфоне

Вы узнаете:
- Как режим полета помогает сэкономить заряд
- Когда включение режима улучшает связь
- Почему авиарежим защищает данные в общественных местах
Режим полета, созданный для безопасности во время авиаперелетов, стал полезным инструментом и в повседневной жизни. Он дает три практических преимущества: экономит заряд, помогает восстановить качество связи и защищает личные данные, сообщает CHIP.
Функция одновременно отключает все беспроводные соединения смартфона. Благодаря этому батарея работает с меньшей нагрузкой и, по данным издания, быстрее заряжается.
Большинство пользователей недооценивает режим полета и вспоминает о нём только на борту самолёта. Издание называет эту функцию простым, но эффективным способом упростить повседневное использование смартфона.
Лучший сигнал после перезапуска
Второе преимущество касается качества связи. После отключения авиарежима телефон заново устанавливает все соединения. В этот момент устройство может найти сеть лучше той, к которой было подключено ранее.
Защита от опасных Wi-Fi
Третья функция важна в кафе, на вокзалах и в других общественных местах. Режим полета не позволяет смартфону автоматически подключаться к открытым Wi-Fi-сетям без защиты. Таким образом, через них не утекут личные данные.
Смотрите видео о полезных функциях режима полета на смартфоне:
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Об источнике: CHIP.de
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