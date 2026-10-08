Как безопасно помыть кабель для зарядки телефона от пятен

Вы узнаете:
- Как правильно мыть зарядный кабель
- Какое средство поможет избавиться от пятен на кабеле
Кабель для зарядки телефона со временем может загрязняться, особенно если им пользоваться ежедневно. На нём появляются пятна и следы, которые не всегда удаётся удалить обычной салфеткой.
Главред узнал, что на самом деле некоторые зарядные кабели можно мыть под водой. Но это важно делать правильно, предупредил украинский блогер Марк Любчик в TikTok.
Как правильно мыть зарядный кабель
Моть под водой можно зарядный кабель Apple. Что касается кабелей других производителей, важно ознакомиться с инструкцией.
"Кабели от Apple можно без проблем помыть. У них даже на сайте есть официальная инструкция по уходу, в которой сказано, что их можно намылить средством и промыть под водой, главное - следить, чтобы вода не попала в сам зарядный чип", - отметил блогер.
Для очистки кабеля Марк Любчик советует использовать пятновыводитель, так как он лучше справляется с загрязнениями, чем обычное мыло для рук.
"Губкой натираю (кабель пятновыводителем - Главред) и оставляю на 5–7 минут, а потом промываю под водой", - пояснил автор видео.
Видео о том, как мыть зарядный кабель для телефона, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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