Не сода и уксус: что поможет вернуть пожелтевшим оконным рамам белоснежный вид

Эксперт назвала четыре ошибки, которые навсегда портят пластик, и продемонстрировала пошаговую методику, позволяющую сохранить эффект на целый год.

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Как отмыть пожелтевшие оконные рамы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем на самом деле отмываются пожелтевшие рамы

Какие четыре ошибки портят пластик навсегда

Сколько раз в год нужен такой уход

Уксус и пищевая сода не возвращают белизну пожелтевшим оконным рамам - на пластике они дают почти нулевой результат. Зато с этой задачей справляется перкарбонат натрия, дешёвый отбеливатель из отдела средств для стирки, который достаточно растворить в тёплой воде. Его рекомендуют применять осенью, во время предзимней мойки окон, сообщает Deccoria.pl.

Автор публикации Ева Лесневская отмечает, что сама тестировала популярные домашние рецепты - и не добилась результата.

"Я сама пробовала способы с уксусом и пищевой содой, однако в обоих случаях была разочарована, поскольку они действовали слишком мягко. После их использования я не заметила особой разницы, хотя потратила на это немало усилий. Гораздо лучше для моих окон сработало совсем другое домашнее средство", - рассказала она.

Купить гранулы можно в магазинах бытовой химии с натуральной продукцией, иногда в аптеках и на интернет-аукционах. Средство считается экологичным, а в быту его чаще всего используют для стирки белых вещей.

Четыре ошибки, из-за которых пластик стареет за несколько сезонов

Сам материал рам долговечен, но его срок службы сокращает не время, а техника уборки. Лесневская предупреждает:

"На первый взгляд, невинная ошибка, которую повторяют при каждой уборке, ускоряет пожелтение пластика, из-за чего уже через несколько сезонов рамы приобретают старый и запущенный вид", - пишет автор.

Первый риск - агрессивные растворители: ацетон, аммиак и бензин способны сделать поверхность матовой или навсегда изменить её оттенок. Второй - механическое воздействие: металлические мочалки и жесткая сторона губки, особенно при сильном нажиме, оставляют микроцарапины, в которые со временем скапливается грязь.

Третья ошибка - игнорирование этапа сушки. Пыль и твердые частицы нужно удалять с поверхности еще до контакта с водой, иначе во время мытья они действуют как абразив и проникают в структуру материала. Четвертая - оставленные без смывания химические или бытовые средства, которые в таком случае необратимо повреждают раму.

Пошаговая схема мытья

Мягкой щеткой с рамы снимают пыль и легкие загрязнения. Далее в две миски наливают по 1 л теплой воды: в одну добавляют 2 столовые ложки перкарбоната натрия и размешивают до полного растворения гранул, во вторую - 2–3 капли обычного средства для мытья посуды.

Работать нужно в резиновых перчатках. Салфетку из микрофибры смачивают в растворе отбеливателя, отжимают и тщательно протирают рамы, не пропуская щели. Уплотнители при этом не трогают. Через 5 минут, когда средство подействует, поверхность протирают салфеткой с мыльной водой, чтобы удалить остатки, и вытирают насухо мягкой тряпкой.

"Перкарбонат натрия я использую только раз в год. Этого вполне достаточно, чтобы рамы оставались безупречно белыми, почти как сразу после установки. Во время следующей мойки окон я уже просто протираю их водой с небольшим количеством моющего средства, и эффект осветления сохраняется в течение всего времени", - отметила эксперт.

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Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

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