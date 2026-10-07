Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Осенью каштаны могут стать бесплатным средством для предотвращения появления пауков в доме. Где их разложить и действительно ли этот метод работает.

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Каштаны могут отпугивать пауков / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем класть каштаны на подоконник осенью

Простой способ отпугнуть пауков

Как усилить аромат плодов

С наступлением осенних холодов и дождей многие украинцы сталкиваются с появлением незваных восьминогих гостей в своих домах. В поисках тепла и уюта пауки активно проникают в квартиры и частные дома через окна, плетут паутину в углах и вызывают панику и дискомфорт у хозяев. Однако существует простой, бесплатный и полностью натуральный народный способ отпугнуть их без применения агрессивной химии - для этого понадобится всего лишь горсть обычных конских каштанов. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Ukr.Media, секрет этого метода якобы заключается в специфическом аромате плодов, который человек почти не ощущает, но который может отпугивать некоторых членистоногих. Никакой мистики или эзотерики в этом нет - речь идет именно о распространенном народном поверье относительно свойств каштанов. В то же время научных доказательств того, что каштаны способны надежно защитить дом от пауков, недостаточно.

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Как правильно разложить каштаны у окон

Чтобы попытаться создать барьер для нежелательных гостей, можно воспользоваться несколькими простыми советами.

Расположение: разложите плоды каштана вдоль подоконника. При желании их можно разместить как внутри комнаты, так и с внешней стороны окна.

разложите плоды каштана вдоль подоконника. При желании их можно разместить как внутри комнаты, так и с внешней стороны окна. Усиление запаха: чтобы аромат плодов был более ощутимым, некоторые сторонники этого метода советуют слегка разрезать или надрезать твёрдую коричневую оболочку каждого каштана.

чтобы аромат плодов был более ощутимым, некоторые сторонники этого метода советуют слегка разрезать или надрезать твёрдую коричневую оболочку каждого каштана. Регулярная замена: время от времени каштаны следует заменять на свежие, особенно если они начали портиться или потеряли свой запах.

Чем отогнать пауков из дома инфографика / Инфографика: Главред

Такой способ не требует значительных затрат и не предполагает использования химических средств. В то же время он не гарантирует, что пауки не попадут в дом, поэтому в целях профилактики стоит также проверить оконные рамы, москитные сетки и возможные щели, через которые насекомые и пауки могут проникать внутрь.

Видео о том, как использовать каштаны против моли, можно посмотреть здесь:

Помогают ли каштаны от вредителей на растениях

Помимо использования в доме, народные методы с применением каштанов иногда рекомендуют и для защиты комнатных и садовых растений от вредителей.

Для этого каштаны измельчают, заливают водой и оставляют настаиваться. После этого полученное средство используют для опрыскивания растений.

Однако перед применением такого раствора на всех растениях стоит сначала протестировать его на небольшом участке. Также важно учитывать, что эффективность домашних средств против тли и других вредителей может различаться, а научных подтверждений универсального действия такого раствора нет.

Поэтому во время осенней прогулки по парку или лесу можно собрать несколько каштанов и попробовать использовать их в качестве натурального средства для профилактики появления пауков в доме. Но если проблема с вредителями становится серьёзной, лучше воспользоваться проверенными методами борьбы.

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