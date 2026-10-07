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Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы

Анна Косик
7 октября 2026, 13:16
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Зимой на балконе будет тепло, если воспользоваться несколькими лайфхаками.
Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы
Самые простые способы утеплить балкон на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как утеплить балкон без ремонта и больших затрат
  • Какие пленки помогут уменьшить потери тепла
  • Как правильно утеплить окна на балконе

Через несколько дней начнется настоящее похолодание, поэтому самое время проверить холодные участки дома и утеплить их. Одним из самых больших таких мест в доме является балкон.

Главред узнал, что существуют простые способы утеплить балкон без ремонта и больших затрат на материалы.

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Как утеплить балкон на зиму

Если возможности сделать ремонт на балконе нет, лучшим способом утеплить его будет уменьшить потери тепла через окна. Эксперты издания Better Homes and Gardens рассказали, что, прежде всего, перед началом холодного сезона стоит внимательно осмотреть уплотнители, стыки и места соединения окон со стеной. В случае обнаружения щелей их нужно загерметизировать.

Герметик нужно нанести вдоль стыка рамы с помощью специального пистолета. Пока материал не застыл, поверхность шва осторожно выравнивают, чтобы он равномерно заполнил зазор.

Если щели уже загерметизированы, а на балконе по-прежнему холодно, можно использовать полиэтиленовую или специальную термоусадочную пленку. Такие материалы создают дополнительный слой между холодным стеклом и теплым воздухом.

Сначала измерьте окно и отрежьте кусок пленки соответствующего размера. Ленту наклейте по периметру рамы, после чего закрепите на ней пленку. Чтобы материал хорошо натянулся и не оставалось складок, поверхность можно прогреть обычным феном.

"Дополнительный слой пленки действует как своеобразный воздушный барьер и помогает уменьшить охлаждение стекла", - пояснили эксперты.

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Об источнике: Better Homes & Gardens

Better Homes & Gardens - издание, основанное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. На протяжении ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым источником идей для дома, блюд и рецептов для повседневной жизни и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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