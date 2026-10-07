Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут

Вы узнаете:
- Почему на чашках появляется коричневый налет
- Чем очистить чашку за пять минут
Коричневый налет на стенках чашки можно убрать за пять минут без отбеливателей, длительного замачивания и повторных циклов посудомоечной машины.
Главред выяснил, что причиной таких пятен являются танины - соединения, содержащиеся в чае, кофе и горячем шоколаде, которые въедаются в микроскопические поры керамики. Об этом пишет Express.
Как пояснила соучредительница и эксперт компании Creative Contessa Designs Мелисса, после высыхания посуды танины вступают в реакцию с кислородом. Из-за этого пятно на чашке темнеет и остается на поверхности, поэтому мыть её желательно сразу после употребления напитка, а не оставлять сохнуть на час-два.
Но даже если коричневый налёт уже образовался, его можно легко удалить с помощью простого домашнего средства, которое обычно есть на кухне у каждого.
"Решение - это пищевая сода! Насыпьте соду в чашку. Добавьте немного воды, чтобы образовалась паста, и потрите поверхность рукой или щеткой. Ваши чашки будут выглядеть как новые", - советует эксперт.
Как работает сода
Эффект объясняется двумя свойствами соды. Как слабый щелочь, она разрушает связь между загрязнением и стенкой чашки, а мелкие частицы действуют как мягкий абразив - они снимают уже размягченный налет, не царапая поверхность.
Для очистки чашки понадобится 1–2 чайные ложки соды. Порошок заливают небольшим количеством тёплой воды и размешивают ложкой до состояния густой пасты.
Затем пасту тряпкой осторожно втирают в загрязнённый участок примерно 30 секунд и оставляют чашку на пять минут - этого времени достаточно, чтобы средство расщепило налёт. После этого посуду моют обычным способом с использованием моющего средства.
Еще новости:
- Убираться каждую неделю больше не нужно: новый метод занимает до 20 минут
- Бюджетная замена кондиционера: зачем опытные хозяйки добавляют уксус во время стирки
- Опытные хозяйки бросают кубики льда с солью в унитаз - для чего
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред