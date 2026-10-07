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Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут

Анна Косик
7 октября 2026, 09:29обновлено 7 октября, 09:59
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От налета не останется и следа, если знать об одном домашнем средстве.
Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут
Как быстро избавиться от налета на чашке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Почему на чашках появляется коричневый налет
  • Чем очистить чашку за пять минут

Коричневый налет на стенках чашки можно убрать за пять минут без отбеливателей, длительного замачивания и повторных циклов посудомоечной машины.

Главред выяснил, что причиной таких пятен являются танины - соединения, содержащиеся в чае, кофе и горячем шоколаде, которые въедаются в микроскопические поры керамики. Об этом пишет Express.

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Как пояснила соучредительница и эксперт компании Creative Contessa Designs Мелисса, после высыхания посуды танины вступают в реакцию с кислородом. Из-за этого пятно на чашке темнеет и остается на поверхности, поэтому мыть её желательно сразу после употребления напитка, а не оставлять сохнуть на час-два.

Но даже если коричневый налёт уже образовался, его можно легко удалить с помощью простого домашнего средства, которое обычно есть на кухне у каждого.

"Решение - это пищевая сода! Насыпьте соду в чашку. Добавьте немного воды, чтобы образовалась паста, и потрите поверхность рукой или щеткой. Ваши чашки будут выглядеть как новые", - советует эксперт.

Как работает сода

Эффект объясняется двумя свойствами соды. Как слабый щелочь, она разрушает связь между загрязнением и стенкой чашки, а мелкие частицы действуют как мягкий абразив - они снимают уже размягченный налет, не царапая поверхность.

Для очистки чашки понадобится 1–2 чайные ложки соды. Порошок заливают небольшим количеством тёплой воды и размешивают ложкой до состояния густой пасты.

ак избавиться от налета от кофе и чая на чашках
Как избавиться от налета от кофе и чая на чашках / Инфографика: Главред

Затем пасту тряпкой осторожно втирают в загрязнённый участок примерно 30 секунд и оставляют чашку на пять минут - этого времени достаточно, чтобы средство расщепило налёт. После этого посуду моют обычным способом с использованием моющего средства.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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