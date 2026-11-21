Магнитные бури 21 и 22 ноября 2026 года. Узнайте, какой будет геомагнитная активность в субботу и воскресенье, что прогнозирует NOAA и грозят ли сильные бури.

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Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Вы узнаете:

Какими будут магнитные бури 21 ноября

Какая геомагнитная активность ожидается 22 ноября

Как поддерживать хорошее самочувствие в эти дни

В выходные, 21 и 22 ноября, существенных геомагнитных возмущений не ожидается. По прогнозу специалистов Центра прогнозирования космической погоды NOAA, магнитное поле Земли будет оставаться относительно спокойным. Показатели геомагнитной активности будут ниже уровня, при котором начинаются магнитные бури. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным NOAA, магнитная буря начинается при планетарном К-индексе 5 и выше. Более низкие значения свидетельствуют о спокойном или возбужденном состоянии магнитосферы без достижения штормового уровня.

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Магнитные бури 21 ноября

В субботу, 21 ноября, прогнозируется низкая геомагнитная активность. По данным NOAA, максимальный ожидаемый К-индекс составляет 2,67 балла.

Это "зелёный" уровень, соответствующий спокойному состоянию магнитного поля Земли. Сильных магнитных бурь в этот день не прогнозируется.

Магнитные бури 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, геомагнитная обстановка также останется спокойной. Максимальный прогнозируемый К-индекс составляет 2,33 балла.

Этот показатель соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. По прогнозу, опасных магнитных бурь не будет.

Стоит учитывать, что прогнозы солнечной активности могут меняться. Специалисты регулярно обновляют данные в зависимости от процессов, происходящих на Солнце.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы с потоками заряженных частиц от Солнца.

Такие явления могут быть связаны с корональными выбросами массы и потоками быстрого солнечного ветра.

Для оценки геомагнитной активности используется планетарный К-индекс, шкала которого варьируется от 0 до 9.

Показатели от 0 до 4 не достигают уровня магнитной бури. Значение 5 соответствует слабой буре уровня G1, а более высокие показатели могут свидетельствовать о более интенсивных геомагнитных возмущениях.

Мощные магнитные бури способны влиять на работу спутников, радиосвязи, навигационных систем и электросетей. При определенных условиях они также вызывают появление полярных сияний.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Некоторые люди связывают головную боль, усталость, сонливость, раздражительность и ухудшение самочувствия с колебаниями геомагнитного поля.

Однако убедительных научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают эти симптомы, пока недостаточно. Также магнитные бури не следует путать с изменениями атмосферного давления.

Если возникают головная боль, слабость или другие неприятные симптомы, важно учитывать и другие возможные причины ухудшения самочувствия.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Даже при слабой геомагнитной активности стоит уделять внимание своему здоровью и соблюдать простые рекомендации:

Спать не менее 7–9 часов в сутки.

Пить достаточно воды и соблюдать сбалансированное питание.

Ограничить употребление алкоголя и чрезмерного количества кофе.

Чаще гулять на свежем воздухе.

Избегать переутомления и сильного стресса.

Поддерживать умеренную физическую активность.

Людям с хроническими заболеваниями - соблюдать назначенное лечение.

Если самочувствие значительно ухудшается или появляются необычные симптомы, стоит обратиться к врачу, а не списывать все на магнитные бури.

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