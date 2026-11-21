Густоту можно добиться с помощью самих продуктов, без обжаривания и сложной подготовки.

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Как можно загустить суп / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

Как загустить суп без муки и заправки

Почему картофель хорошо загущает блюда

Как правильно добавлять кукурузный крахмал

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Суп или овощное рагу можно сделать густым и кремовым без мучной заправки. Для этого достаточно крахмала и клетчатки, которые уже содержатся в самих продуктах. Когда-то этот способ широко использовали хозяйки, и он до сих пор не требует особой подготовки, сообщает Femina.

Классическая заправка остается привычной частью венгерской кухни, однако подходит не ко всем блюдам. Раньше для загущения чаще брали те же ингредиенты, из которых варили блюдо. Поэтому первые блюда и овощные рагу имели более естественную и нежную консистенцию.

Проще всего отобрать из кастрюли несколько ложек сваренных овощей и измельчить их погружным блендером. Пюре возвращают обратно и тщательно перемешивают. Густоту придают натуральные волокна и крахмал, содержащиеся в овощах. Лучший результат этот приём даёт с чечевицей, фасолью, тыквой или морковью.

Картофель, хлеб и овсянка вместо муки

Наши бабушки часто загущали блюда картофелем, потому что в нём много крахмала. Если рагу получилось слишком жидким, в нём стоит сварить небольшую картофелину, а в конце размять её вилкой или перетереть в пюре. Муки в блюде не будет, а текстура станет приятно кремовой.

В старину на кухне не выбрасывали и остатки хлеба. Его замачивали в небольшом количестве жидкости, разминали в кашицу и добавляли в некоторые супы и сытные блюда, готовящиеся в одном котле.

Современная альтернатива - овсяные хлопья. Несколько ложек хлопьев нужно разварить до мягкости, а затем частично взбить блендером. Так блюдо станет сытнее и гуще.

Кукурузный крахмал для быстрого результата

Если времени мало, поможет кукурузный крахмал. Его разводят небольшим количеством холодной воды до однородной консистенции без комочков и вливают в блюдо, постоянно помешивая. Суп или рагу загустеет уже через несколько минут.

Блюда, загущенные без муки, могут подойти и тем, кто придерживается безглютеновой диеты. Впрочем, состав каждого ингредиента стоит проверять отдельно.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусный суп:

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