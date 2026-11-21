Ногти после гель-лака стали ломкими и слабыми. Узнайте, как использовать оливковое масло и вазелин для домашнего ухода и защиты ногтевой пластины.

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Укрепление ногтей после гель-лака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему ногти становятся ломкими после гель-лака

Как ухаживать за ногтями с помощью оливкового масла и вазелина

Каких ошибок следует избегать, чтобы не повредить ногтевую пластину

Гель-лак позволяет надолго сохранить красивый и ухоженный маникюр, однако после его снятия натуральные ногти иногда становятся тонкими, ломкими и начинают расслаиваться. Особенно часто это происходит из-за неправильного снятия покрытия или чрезмерного спиливания ногтевой пластины. Чтобы улучшить состояние ногтей, не обязательно тратить деньги на дорогие косметические средства. Помочь могут два доступных продукта, которые найдутся почти в каждом доме. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Top.pl, для домашнего ухода за ослабленными ногтями можно использовать обычное оливковое масло и косметический вазелин. Они помогают смягчить кутикулу, защитить ногтевую пластину от потери влаги и улучшить её внешний вид.

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Почему ногти становятся слабыми после гель-лака

Распространенное мнение, что гель-лак обязательно портит натуральные ногти, не совсем верно. На самом деле многое зависит от техники нанесения и снятия покрытия, а также от частоты выполнения маникюра.

Наибольший вред может нанести неправильное удаление материала. Если сдирать покрытие, чрезмерно спиливать поверхность или повреждать свободный край ногтя, пластина постепенно истончается и ослабевает.

После нескольких таких процедур ногти могут начать ломаться, расслаиваться и терять прочность.

В то же время при правильном нанесении и аккуратном снятии покрытия натуральные ногти могут оставаться в хорошем состоянии даже после длительного использования гель-лака.

Видео о том, как помочь ногтям после гель-лака, можно посмотреть здесь:

Как восстановить ногти после гель-лака в домашних условиях

Для простого домашнего ухода понадобятся всего 2 ингредиента - оливковое масло и косметический вазелин.

Оливковое масло помогает смягчать кутикулу и увлажнять кожу вокруг ногтей. Вазелин, в свою очередь, образует защитный слой, который уменьшает потерю влаги.

Чтобы провести процедуру, нужно:

Слегка подогреть небольшое количество оливкового масла, чтобы оно было комфортно тёплым, но не горячим. Окунуть кончики пальцев в масло так, чтобы оно полностью покрывало ногти. Подержать пальцы в такой ванночке примерно 15 минут. После процедуры аккуратно удалить излишки масла полотенцем. Нанести небольшое количество косметического вазелина на ногти и кутикулу, слегка втирая его.

После нанесения вазелина на руках останется жирный защитный слой. Именно поэтому такую процедуру удобнее всего проводить вечером перед сном.

Важно понимать, что масло и вазелин помогают ухаживать за ногтями и защищать их от пересыхания, но не могут мгновенно восстановить уже поврежденную ногтевую пластину.

Чего нельзя делать с ослабленными ногтями после гель-лака

Даже правильный домашний уход может оказаться малоэффективным, если продолжать ежедневно повреждать ногтевую пластину.

Прежде всего стоит отказаться от привычки использовать ногти в качестве инструмента. Например, не следует открывать ими упаковки, поддевать крышки или металлические кольца на банках с напитками.

После снятия гель-лака ногти могут быть значительно более уязвимы к механическим повреждениям, поэтому даже обычные бытовые действия иногда приводят к трещинам.

Также важно соблюдать несколько простых правил:

Во время уборки и при контакте с бытовой химией использовать защитные перчатки.

Временно носить короткие ногти, чтобы снизить риск ломкости.

Избегать интенсивной полировки ногтевой пластины.

Не спиливать чрезмерно поверхность и края ногтей.

Осторожно обращаться с кутикулой и не травмировать кожу вокруг ногтей.

Особенно важно дать ослабленным ногтям время на отрастание и избегать повторного механического повреждения.

Как быстро ногти восстановятся после гель-лака

Состояние ногтей зависит прежде всего от степени повреждения пластины и последующего ухода.

Оливковое масло и вазелин могут помочь уменьшить сухость, смягчить кутикулу и сделать ногти более ухоженными на вид.

Однако если ногтевая пластина уже сильно истончена из-за спиливания или неправильного снятия гель-лака, полноценное восстановление потребует времени, пока поврежденная часть отрастет.

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