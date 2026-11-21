Вы узнаете:
- Почему ногти становятся ломкими после гель-лака
- Как ухаживать за ногтями с помощью оливкового масла и вазелина
- Каких ошибок следует избегать, чтобы не повредить ногтевую пластину
Гель-лак позволяет надолго сохранить красивый и ухоженный маникюр, однако после его снятия натуральные ногти иногда становятся тонкими, ломкими и начинают расслаиваться. Особенно часто это происходит из-за неправильного снятия покрытия или чрезмерного спиливания ногтевой пластины. Чтобы улучшить состояние ногтей, не обязательно тратить деньги на дорогие косметические средства. Помочь могут два доступных продукта, которые найдутся почти в каждом доме. Главред расскажет подробнее.
Как пишет Top.pl, для домашнего ухода за ослабленными ногтями можно использовать обычное оливковое масло и косметический вазелин. Они помогают смягчить кутикулу, защитить ногтевую пластину от потери влаги и улучшить её внешний вид.
Почему ногти становятся слабыми после гель-лака
Распространенное мнение, что гель-лак обязательно портит натуральные ногти, не совсем верно. На самом деле многое зависит от техники нанесения и снятия покрытия, а также от частоты выполнения маникюра.
Наибольший вред может нанести неправильное удаление материала. Если сдирать покрытие, чрезмерно спиливать поверхность или повреждать свободный край ногтя, пластина постепенно истончается и ослабевает.
После нескольких таких процедур ногти могут начать ломаться, расслаиваться и терять прочность.
В то же время при правильном нанесении и аккуратном снятии покрытия натуральные ногти могут оставаться в хорошем состоянии даже после длительного использования гель-лака.
Видео о том, как помочь ногтям после гель-лака, можно посмотреть здесь:
Как восстановить ногти после гель-лака в домашних условиях
Для простого домашнего ухода понадобятся всего 2 ингредиента - оливковое масло и косметический вазелин.
Оливковое масло помогает смягчать кутикулу и увлажнять кожу вокруг ногтей. Вазелин, в свою очередь, образует защитный слой, который уменьшает потерю влаги.
Чтобы провести процедуру, нужно:
- Слегка подогреть небольшое количество оливкового масла, чтобы оно было комфортно тёплым, но не горячим.
- Окунуть кончики пальцев в масло так, чтобы оно полностью покрывало ногти.
- Подержать пальцы в такой ванночке примерно 15 минут.
- После процедуры аккуратно удалить излишки масла полотенцем.
- Нанести небольшое количество косметического вазелина на ногти и кутикулу, слегка втирая его.
После нанесения вазелина на руках останется жирный защитный слой. Именно поэтому такую процедуру удобнее всего проводить вечером перед сном.
Важно понимать, что масло и вазелин помогают ухаживать за ногтями и защищать их от пересыхания, но не могут мгновенно восстановить уже поврежденную ногтевую пластину.
Чего нельзя делать с ослабленными ногтями после гель-лака
Даже правильный домашний уход может оказаться малоэффективным, если продолжать ежедневно повреждать ногтевую пластину.
Прежде всего стоит отказаться от привычки использовать ногти в качестве инструмента. Например, не следует открывать ими упаковки, поддевать крышки или металлические кольца на банках с напитками.
После снятия гель-лака ногти могут быть значительно более уязвимы к механическим повреждениям, поэтому даже обычные бытовые действия иногда приводят к трещинам.
Также важно соблюдать несколько простых правил:
- Во время уборки и при контакте с бытовой химией использовать защитные перчатки.
- Временно носить короткие ногти, чтобы снизить риск ломкости.
- Избегать интенсивной полировки ногтевой пластины.
- Не спиливать чрезмерно поверхность и края ногтей.
- Осторожно обращаться с кутикулой и не травмировать кожу вокруг ногтей.
Особенно важно дать ослабленным ногтям время на отрастание и избегать повторного механического повреждения.
Как быстро ногти восстановятся после гель-лака
Состояние ногтей зависит прежде всего от степени повреждения пластины и последующего ухода.
Оливковое масло и вазелин могут помочь уменьшить сухость, смягчить кутикулу и сделать ногти более ухоженными на вид.
Однако если ногтевая пластина уже сильно истончена из-за спиливания или неправильного снятия гель-лака, полноценное восстановление потребует времени, пока поврежденная часть отрастет.
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