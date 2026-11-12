Модный маникюр на зиму 2027: какие цвета и дизайны будут в тренде

Эксперт по красоте Татьяна Криворук рассказала о трендах в маникюре в начале 2027 года.

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Тренды маникюра - зима 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, luxebyvelvet

Вы узнаете:

Какой модный маникюр будет актуален зимой 2027 года

Почему хромированный френч стал трендом

Как носить вишневый и синий маникюр

Зимний маникюр 2027 года будет сочетать выразительные акценты и сдержанную элегантность. Главред расскажет о трех идеях дизайна ногтей, которые стоит принять во внимание при следующем визите к мастеру.

Хромированный френч - главный тренд зимы 2027

Хромовое покрытие с акцентным френчем станет интересным решением для тех, кто любит необычные детали, считает бьюти-эксперт Татьяна Криворук. Кончики ногтей можно выделить золотистой или серебряной гель-краской. Такой дизайн особенно гармонично будет сочетаться с украшениями и аксессуарами на руках, ведь металлические элементы будут поддерживать общий настрой образа.

видео дня

"Хром с акцентным френчем. Вам могут нарисовать френч золотистой или серебряной гель-краской. Это будет интересно смотреться и придаст маникюру особый характер, особенно для тех девушек, которые носят украшения и любят различные аксессуары на руках", - рассказала Криворук.

Хромированный френч / скриншот из видео

Модные цвета маникюра зимы 2027

Насыщенные вишневые и синие цвета станут удачным выбором для поклонниц сдержанного, но выразительного маникюра. Такие оттенки не требуют сложного декора, ведь сами по себе привлекают внимание. Особенно стильно они будут смотреться в сочетании с серой одеждой, создавая гармоничный и изысканный образ.

"Следующее, что я рекомендую сохранить, - это глубокие вишневые или синие оттенки. В сочетании с серыми вещами они будут выглядеть стильно, сдержанно и изысканно", - посоветовала бьюти-эксперт.

Вишневый и синий - трендовые цвета маникюра / скриншот из видео

Серебряный кошачий глаз - для любительниц блесток

Для тех, кто хочет придать ногтям сияние, но не любит сложных дизайнов, подойдет серебряное покрытие с эффектом кошачьего глаза. Оно создает выразительный блеск и в то же время сохраняет лаконичность маникюра. Это удачный вариант для зимнего сезона, когда хочется сделать акцент на деталях без излишнего декора.

"Серебряный кошачий глаз - идеальный вариант для тех, кто хочет сиять, но без лишнего дизайна", - отметила Татьяна Криворук.

Кошачий глаз - дизайн маникюра на зиму 2027 / скриншот из видео

Зимний маникюр 2027 - смотрите видео здесь.

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