Дожди, снег и сильный ветер: когда Украину накроет новая волна похолодания

Диденко отметила, что совсем скоро погодная ситуация вернётся к привычному ноябрьскому состоянию.

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Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в пятницу

В каких областях будет прохладнее всего

В пятницу, 13 ноября, из-за активности атмосферных фронтов в Украине будет преобладать влажная погода с дождями, на западе - с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, завтра также ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 метров в секунду

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В то же время температура воздуха повысится. Днем прогнозируется +10…+15 градусов, на юге +14…+19 градусов.

Лишь в западных областях ожидается более холодная погода, +4…+8 градусов.

Погода в Украине 13 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве

В Киеве 13 ноября сильный ветер будет достигать 15–20 метров в секунду, пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Когда наступит похолодание

Диденко добавила, что с 14-15 ноября синоптическая ситуация вернется в привычное ноябрьское русло - похолодает до нормы.

"Однако подобные периоды потепления ещё будут", - подытожила синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что потепление в Украине достигнет пика в пятницу, 13 ноября: на юге и в Крыму днем будет до +18 градусов, а местами температура поднимется до +20. В то же время на западе и севере пройдут дожди, а небо почти по всей стране затянут облака.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявлял, что потепление связано с перестройкой атмосферных процессов над Европой. Активные атлантические циклоны оттеснят к Каспию холодный блокирующий антициклон Klaus. Из-за этого приток арктического воздуха прекратится, а в Украину начнут поступать теплые воздушные массы из Северной Италии и Средиземноморья.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 15 ноября температура воздуха в целом ожидается выше средних многолетних показателей, но особенно тепло будет на юге и юго-востоке Украины, куда будут поступать воздушные массы из Средиземноморья и Турции.

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