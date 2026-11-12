Мир стал ближе: Уиткофф сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

Американские представители должны обсудить с Путиным итоги трехсторонней встречи, а затем отправиться к Зеленскому.

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Уиткофф после переговоров в Абу-Даби заявил, что мир стал ближе / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/umerov_rustem

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Уиткофф считает, что после Абу-Даби мир стал ближе

Уиткофф и Кушнер 12 ноября прибыли к Путину

После Кремля посланцы должны встретиться с Зеленским

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби мир стал ближе. Такую оценку американский посланник дал в комментарии одному из российских пропагандистских агентств.

Корреспонденты российских государственных СМИ поинтересовались у посланника Дональда Трампа, приблизила ли встреча делегаций трех стран в ОАЭ завершение российско-украинской войны. Уиткофф ограничился кратким ответом.

"Надеюсь, что да", - сказал Уиткофф.

Посланцы Трампа прибыли к Путину

12 ноября Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером прибыли с официальным визитом в Москву. Их встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на первую половину дня.

Центральной темой беседы в Кремле должны стать итоги переговоров делегаций трех стран в Абу-Даби, которые состоялись накануне. После Москвы американские посланцы, как сообщалось, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Лавров: курс Кремля зависит от посланников Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров ранее признал, что именно Уиткофф и Кушнер способны повлиять на позицию Путина в отношении войны против Украины. По словам дипломата, окончательное решение Кремля зависит от того, что привезут в Москву представители Вашингтона.

"Исходя из того, что он (Путин - ред.) услышит от американцев, будет определяться наша дальнейшая позиция", - утверждает Лавров.

В то же время российский министр цинично дал понять, что Москва будет выстраивать свою линию так, чтобы достичь целей так называемой "специальной военной операции", которые Путин сформулировал в июне 2024 года.

Можно ли договориться с Путиным о безопасности Европы

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главред отметил, что Кремль не отказывается от ставки на силу в войне против Украины.

"Россия и в дальнейшем будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину", - подчеркнул эксперт.

В то же время, оценивая угрозу для стран Альянса, эксперт считает, что к прямому столкновению с НАТО Москва пока не готова. Скептически аналитик оценивает и расчеты Белого дома на скорейшее подписание мирного соглашения.

"Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под соглашением", - отметил он.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как писал Главред, 10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Участники провели за столом переговоров более четырех часов.

Второй день переговоров в Абу-Даби длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий для достижения договоренностей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби делегация страны-агрессора России отказалась обсуждать энергетическое перемирие и перемирие на море. Теперь Киев рассчитывает, что ответ Кремля привезут посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые должны встретиться с Путиным.

В четверг, 12 ноября, самолет со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в Москве. В первой половине дня они должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Axios, Соединенные Штаты попросили страну-агрессора Россию подготовить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой. Документ должен содержать шаги Москвы по снижению напряжённости с континентом, а реализовать его планируют только после заключения соглашения о прекращении войны.

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Об персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность специального посланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.

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