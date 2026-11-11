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Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Юрий Берендий
11 ноября 2026, 12:41обновлено 11 ноября, 13:39
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Украина отклонила предложение США о территориальных уступках России: какой компромисс предлагали в Абу-Даби и почему Киев не согласился.
Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители
США предложили Украине территориальный компромисс - как ответил Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Рустем Умеров/Telegram (https://t.me/umerov_rustem)

О чем идет речь в материале:

  • Почему Украина отклонила американское предложение по Донбассу
  • Какой территориальный компромисс предлагали посланцы Трампа
  • О чем договорились Украина, США и Россия в Абу-Даби

Украина отклонила новое предложение администрации Дональда Трампа по территориальному урегулированию войны со страной-агрессором Россией. Американские посланники предлагали компромисс, по которому Москва получила бы полный контроль над линией фронта на Донбассе, но Киеву не пришлось бы отдавать города, которые украинские войска до сих пор удерживают. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Какие территориальные уступки предлагали США

Американская инициатива должна была разблокировать мирные переговоры, зашедшие в тупик из-за требований Кремля. Россия настаивает на том, чтобы Украина передала около 2 тысяч квадратных миль территории в Донецкой и Луганской областях, которые российские войска до сих пор не смогли захватить.

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Перед переговорами в Абу-Даби Дональд Трамп заявил, что после войны Украина будет "выглядеть иначе". Американские чиновники также намекали, что Киев в ходе закрытых переговоров якобы демонстрировал готовность к определенной гибкости в территориальном вопросе.

Однако украинская сторона опровергла такие предположения. Источник, близкий к переговорам, подчеркнул, что вопрос передачи оккупированных территорий не был предметом обсуждения украинской делегации.

"Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок в отношении каких-либо территорий, оккупированных Россией. Украина никогда не признает этого - ни де-факто, ни де-юре. И это всегда было нашей позицией за столом переговоров", - сообщил украинский источник The Telegraph.

На чем сосредоточились переговоры в Абу-Даби

Во вторник Украина и Россия возобновили очные переговоры после девятимесячного перерыва. Встречи проходили при посредничестве США. Американскую сторону представляли Джаред Кушнер, зять президента США, и специальный посланник Стив Виткофф.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Поскольку возможности для продвижения территориального вопроса оставались ограниченными, американские переговорщики переключили внимание на механизмы послевоенной защиты Украины. Речь шла о гарантиях безопасности, которые должны предотвратить новое нападение после заключения соглашений о прекращении огня.

Во время открытия встречи Кушнер прокомментировал готовность российского руководства к мирному урегулированию.

"Вопрос, который нам чаще всего задают европейцы, таков: действительно ли россияне и президент Путин готовы к миру? И исходя из того, что Стив и я услышали от него, мы можем с уверенностью сказать, что верим в это при надлежащих условиях", - сказал Кушнер.

По завершении встреч Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры как конструктивные и содержательные. По его словам, участники уделили внимание гуманитарным вопросам, освобождению пленных и содержанию будущих гарантий безопасности для Украины.

Почему Европу не допустили к переговорам с Россией

Отдельно американская делегация встречалась с представителями европейских стран. К ним присоединился советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл.

Кушнер сообщил, что одной из задач американской стороны было добиться полноценного участия европейцев в дальнейших контактах с Москвой. Однако российская сторона выступила против их присутствия, поэтому европейские чиновники покинули зал перед началом встречи с россиянами.

Американские представители считают, что территориальные договоренности между Киевом и Москвой невозможно рассматривать в отрыве от общей системы безопасности Европы.

Какие требования России вызывают беспокойство в Европе

Одним из ключевых спорных вопросов остается отношение Кремля к НАТО. Владимир Путин на протяжении многих лет называет расширение Альянса на восток угрозой безопасности России.

Европейские чиновники предупредили, что требования Москвы о сокращении военного присутствия НАТО и вооружений не будут приняты. В то же время в Европе готовы обсуждать восстановление каналов связи с Россией для снижения напряженности.

Французский представитель накануне переговоров подчеркнул взаимосвязь между урегулированием ситуации в Украине и безопасностью европейских государств.

"Мы работаем бок о бок с украинцами, и наша цель - подчеркнуть фундаментальный принцип: стремление к миру в Украине и безопасности в Европе неразрывно связаны", - заявил французский чиновник.

В совместном заявлении по итогам контактов США, Европа и Украина отдельно подчеркнули принципы, которые должны лечь в основу будущих договоренностей.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость в принятии решений и предоставлять надежные гарантии безопасности для Украины", - говорится в совместном заявлении.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Возможен ли прорыв в переговорах до конца года

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду предположил, что Белый дом будет спешить с результатом.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - отметил эксперт.

В то же время он не ожидает скорого соглашения, поскольку расхождения в позициях всех сторон сохраняются.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий – и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", – пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости по теме

Как сообщал Главред, накануне переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят закончить войну. По его словам, Вашингтон видит "очень сильное желание" обеих стран прекратить боевые действия. Трамп объяснил это тем, что стороны устали от войны.

Госсекретарь США Марко Рубио оценил первый день переговоров в Абу-Даби. Он назвал встречу очень продуктивной, однако предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении сроков заключения мира. Рассчитывать на окончательное урегулирование войны в ближайшее время, по его словам, не стоит.

Украинская делегация заранее не ожидала прорыва от первого раунда. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что в переговорах был длительный перерыв, поэтому уже само их возобновление является достижением. Определенные ожидания, по его словам, у Киева есть только от второго раунда.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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