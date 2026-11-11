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Одежда высохнет в разы быстрее: поможет простой трюк с бутылкой

Инна Ковенько
11 ноября 2026, 08:45
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В холодное время года выстиранная одежда сохнет значительно медленнее, особенно если в комнате плохая вентиляция.
Как быстрее высушить вещи дома
Как быстрее высушить вещи дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сушить одежду в квартире осенью и зимой
  • Как быстрее высушить белье с помощью пластиковой бутылки
  • Как сушить белье без сушильной машины

Осенью и зимой высушить постиранную одежду бывает сложно из-за низкой температуры и повышенной влажности в помещении. Из-за этого вещи могут оставаться влажными не только часами, а иногда и несколько дней. В то же время избыток влаги в доме способствует появлению конденсата на окнах и стенах, а при недостаточном проветривании - даже плесени.

Главред расскажет, как ускорить сушку белья без сушильной машины.

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Как быстро высушить белье

Один из таких методов предполагает использование обычной пластиковой бутылки с горячей водой, пишет Maison & Travaux. Её нужно наполнить горячей водой и поставить под сушилку с одеждой. Постепенно отдавая тепло, бутылка будет нагревать воздух вокруг вещей, что будет способствовать более быстрому испарению влаги из ткани. Для более длительного эффекта рекомендуем использовать емкость объемом не менее одного литра.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Чтобы ещё больше сократить время сушки, эксперты советуют хорошо отжимать бельё в стиральной машине перед развешиванием и не размещать вещи слишком плотно друг к другу. Свободная циркуляция воздуха помогает влаге быстрее испаряться.

Особое внимание стоит уделить вещам из плотных тканей, которые сохнут дольше всего. Речь идет прежде всего о полотенцах, джинсах и свитерах. Их рекомендуют размещать ближе к источнику тепла, чтобы ускорить процесс высыхания.

Также не следует забывать о регулярном проветривании помещения. Даже несколько минут открытого окна в день помогут снизить уровень влажности в комнате и создать лучшие условия для сушки белья.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, интерьерном дизайне и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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