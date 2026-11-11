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РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшие

Анна Ярославская
11 ноября 2026, 08:25
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Обстрел привел к перебоям с электричеством в Кривом Роге и Черкасской области.
Атака РФ на Харьков
Атака РФ на Харьков - в ГСЧС показали последствия / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Украину ракетой Х-59/69 и 163 беспилотниками
  • Российские удары повредили жилые дома и инфраструктуру
  • В Кривом Роге и Черкасской области есть перебои со светом
  • В Запорожской области травмированы шесть человек

В ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БпЛА. Большая часть воздушных целей была сбита, но есть и "прилеты". Есть пострадавшие. Кривой Рог частично остался без света.

Зафиксированы проблемы с электроснабжением в Черкасской области. Под ударом оказались также Харьков и Запорожье.

видео дня

Атака на Кривой Рог

Поздно вечером 10 ноября армия РФ массированно атаковала объекты критической инфраструктуры. Кроме объектов гражданской инфраструктуры повреждены пять жилых домов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, на объектах всю ночь велись и сейчас продолжаются восстановительные работы.

"Часть города по состоянию на утро без электричества, в том числе часть больниц и насосных водоканалов работают на генераторах. Утром удалось в штатном режиме запустить городской электротранспорт. Также ведутся работы на котельных", - сообщил Вилкул.

В результате обесточивания в одной из шахт были заблокированы 9 работников, спасатели эвакуировали их на поверхность.

"Ситуация сложная, но в городе все службы, больницы и социальные учреждения работают", - добавил он.

В Никопольском районе враг атаковал дронами Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. Силы ПВО сбили 28 вражеских БПЛА.

Атака на Харьков

В ночь на 11 ноября оккупанты атаковали ракетами Харьков. Один человек пострадал, сообщили в ГСЧС.

Под удар попал Салтовский район города. В результате одного из "прилетов" по территории гаражного кооператива возник пожар на площади 900 кв. м. Горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей.

Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе психологи и саперы.

  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026
    Атака РФ на Харьков 11 ноября 2026 Фото: ГСЧС

Удар РФ по Запорожью

Вечером 10 ноября россияне нанесли удар по одному из поселков Запорожского района. Шесть человек были травмированы в результате российской атаки, сообщили в ГСЧС.

Во время ликвидации одного из пожаров спасатели деблокировали двоих травмированных женщин и транспортировали их в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По разным адресам спасатели ликвидировали возгорание 4 поврежденных частных жилых домов, квартиры на 3 этаже многоэтажки, фасад магазина и колеса полуприцепа.

На местах происшествия работали все экстренные службы.

  • Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026
    Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026
    Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026
    Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026
    Атака РФ на Запорожский район 10 ноября 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Черкасскую область

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в регионе был сбит один российский БпЛА.

Целью была энергетическая инфраструктура. В Уманщине поврежден один из объектов.

"Утром часть потребителей остается без электроснабжения. Ремонтные бригады работают с ночи, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище", - отметил он.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) оккупационная армия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с акватории Черного моря, 163 ударными БпЛА типа Shahed (91 из них - реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами.

По предварительным данным ВС ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено:

  • 14 Бандероль/Дань-Т;
  • 130 вражеских БпЛА типа Shahed (72 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

РФ готовит массированный удар по Украине

Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже наносили: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов

Как писал Главред, Россия расширяет инфраструктуру для запуска ударных беспилотников, чтобы увеличить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый дронопорт в Миллерово Ростовской области, где устанавливают оборудование для запуска реактивных БПЛА. О планах российской армии рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

В то же время в этих расчетах не учтены беспилотники-имитаторы "Гербер", которые российская армия использует для создания ложных целей, разведки и создания помех.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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