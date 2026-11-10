До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

Для промышленности будут действовать круглосуточные ограничения мощности, а в энергетике причиной называют последствия вражеских атак.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Ограничения будут действовать круглосуточно в некоторых областях

Для всех потребителей - от 1,5 до 4 очередей отключений

Для промышленности - графики ограничения мощности

В среду, 11 ноября, в некоторых областях Украины круглосуточно будут действовать почасовые отключения света для всех категорий потребителей. Ограничения будут применяться в объеме от 1,5 до 4 очередей. Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Для промышленности в течение суток будут применяться графики ограничения мощности. Нижний предел оказался меньше, чем во время отключений накануне, когда ограничения охватывали от 2 до 4 очередей.

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Причиной ограничений в компании назвали последствия вражеских атак на энергосистему - речь идет об ударах страны-агрессора России по энергетическим объектам. Ремонтные бригады работают без перерывов.

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - подчеркнули в Укрэнерго.

Где проверить графики отключений на 11 ноября

В Укрэнерго подчеркнули, что актуальные графики отключений для конкретного адреса публикуют операторы системы распределения - облэнерго и ДТЭК в каждом регионе. Именно на их официальных страницах стоит проверять, к какой очереди относится ваш дом и когда появится свет.

Ситуация в энергосистеме может меняться из-за новых обстрелов, поэтому графики могут обновляться в течение суток. Следить за сообщениями своего облэнерго стоит и вечером накануне, и утром.

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть свет, тепло, мобильная связь и интернет. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственном сайте "Пункты устойчивости".

Возможны ли блэкауты в Украине этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что переход через зиму будет зависеть от интенсивности российских ударов и от погоды.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы. Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - подчеркнул специалист.

В то же время, по оценке эксперта, даже самые худшие сценарии не станут для украинцев чем-то новым, ведь энергосистема уже переживала масштабные отключения электроэнергии.

"Мы все это уже переживали: и отключение теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное отключение электроэнергии. То есть это не будет для нас чем-то принципиально новым", - пояснил Прокип.

Отдельно аналитик обратил внимание на тактику оккупантов в отношении крупнейших городов, не имеющих достаточной собственной генерации.

"Соответственно, у них могут быть две основные стратегии. Первая - попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - отметил эксперт.

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Как сообщал Главред, 9 ноября российские оккупанты прицельно атаковали в Сумах автомобиль с сотрудниками "Укрэнерго". В результате удара FPV-дрона по энергетикам трое человек получили ранения.

Между тем Евросоюз пообещал Украине оперативную финансовую поддержку перед зимой. Президент Владимир Зеленский договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что ЕС применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Средства пойдут на обеспечение электроэнергией, водой и теплом, сумма пока не названа.

Ранее под вражескими ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксировано разрушение жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

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Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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