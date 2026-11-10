Трамп доработает свой срок, но есть один нюанс: что грозит республиканцам в 2028 году

Иран стремится оказать давление на Трампа после провала республиканцев на выборах в США, при этом время играет на руку Тегерану, считает политолог.

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Трамп оказался в тупике из-за войны с Ираном: почему в 2028 году республиканцев ждут самые серьёзные проблемы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

Трамп будет искать выход из войны с Ираном, не потеряв лицо

Золотарев скептически оценивает продолжение войны и ядерный удар

Последствия поражения республиканцев лягут на преемника Трампа

После провала республиканцев на промежуточных выборах в США Дональд Трамп будет искать возможность выйти из конфликта с Ираном, поскольку дальнейшее обострение может еще больше осложнить его политическое положение. Политолог Андрей Золотарев скептически оценивает перспективу продолжения войны и считает ядерный удар по Ирану маловероятным. Об этом сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"Трамп теперь будет искать варианты выхода из ситуации, в которой оказался. Это цугцванг: каждый следующий шаг ухудшает его положение. Но ему нужно не потерять лицо. Кстати, именно поэтому Трамп уже признает, что война с Ираном пагубно сказалась на ценах на дизельное топливо, и не обвиняет в этом Зеленского", - отметил Золотарев. видео дня

Отдельным фактором развития событий остается позиция Тегерана. Иранская сторона, по мнению политолога, заинтересована в дальнейшем давлении на американскую администрацию и не имеет причин спешить с уступками.

"В свою очередь Иран заинтересован в том, чтобы дожать Трампа. Он прекрасно понимает, что время работает на него. Поэтому в Тегеране приветствуют результат этих выборов", - подчеркнул Золотарев.

В то же время политические последствия нынешней ситуации могут проявиться не сразу. Золотарев считает, что основные трудности для республиканцев возникнут во время подготовки к следующей президентской кампании в США, запланированной на 2028 год. Сам Трамп, по прогнозу политолога, сможет доработать свой срок до конца.

"Впрочем, важно отметить, что для Трампа ничего фатального не произойдет. Проблемы будут у его преемника, который выступит на президентских выборах в 2028 году. Для республиканцев, вне всякого сомнения, всё складывается самым худшим образом. Но Трамп доработает свой срок, я в этом не сомневаюсь", - заявил Золотарев.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война США с Ираном - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, власти США предупредили страны Персидского залива о необходимости подготовиться к возможному краткосрочному, но интенсивному военному конфликту с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс. Как сообщала The Wall Street Journal, американские военные уже перебрасывают на Ближний Восток системы противовоздушной обороны Patriot и пополняют запасы боеприпасов. Среди потенциальных целей операции источники издания назвали иранскую инфраструктуру и ядерные объекты.

Демократическая партия отобрала у республиканцев контроль над Сенатом США по предварительным итогам промежуточных выборов 3 ноября. По данным Associated Press, соотношение мандатов в Сенате составляет 54 против 42 в пользу демократов. На момент подсчёта у демократов было 224 места в Палате представителей, а у республиканцев - 135.

Конгрессмен от Кентукки Томас Масси заявил, что инициирует голосование по импичменту министра обороны США Пита Хэгсета, как только Конгресс возобновит работу. Как пишет CNN, часть республиканцев считает Хегсета ответственным за сокрушительное поражение партии на промежуточных выборах. Вице-президент США Джей Ди Венс 4 ноября заявил, что причиной поражения республиканцев стала война.

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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