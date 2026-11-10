Когда солить мясо перед жаркой: почему шеф-повара советуют начать за 12 часов

Соль сначала вытягивает влагу с поверхности, а затем впитывается обратно, поэтому толстый кусок просаливается равномерно, а не только сверху.

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Как правильно солить мясо - советы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

Толстые куски мяса повара солят в течение 6–12 часов

Соль сначала вытягивает влагу, а затем впитывается внутрь

Стейк лучше не солить за 5–45 минут до жарки

Солить мясо непосредственно перед тем, как положить его на раскаленную сковороду, - привычка, от которой шеф-повара советуют отказаться. Толстые и плотные куски стоит посолить за 6–12 часов до приготовления, а тонкие - позже и в меньшей степени. Именно от этого зависит, будет ли мясо сочным и нежным, а не пересоленным только сверху.

Такие советы собрало американское кулинарное издание Mashed, которое расспросило шеф-поваров об устаревших кухонных правилах.

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Когда лучше солить мясо

Американский шеф-повар Гленн Рольник советует учитывать толщину куска, а не каждый раз щедро посыпать всю поверхность солью и перцем.

"Тонкий кусок требует более легкой приправы, чем толстый и плотный кусок, чтобы впитать вкусы", - пояснил Рольник.

Для крупных кусков, по его словам, главное - время. Солить их нужно задолго до того, как они попадут на огонь.

"Если вы готовите большой, толстый или плотный кусок мяса, приправьте его за 6–12 часов, чтобы приправа успела впитаться в продукт", - добавил шеф.

Так же поступает шеф-повар сети ресторанов Dig Дилан Мендельсон. Он солит мясо накануне вечером, а готовит на следующий день.

"Я часто солю белковые продукты на ночь, чтобы усилить вкус", - поделился Мендельсон.

Все это время мясо должно лежать в холодильнике. Для тонких отбивных и кусочков для быстрого обжаривания такая длительная подготовка не требуется - их можно солить незадолго до приготовления.

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Как правильно солить мясо, чтобы оно было сочным

Принцип прост. Соль сначала вытягивает влагу на поверхность куска и растворяется в ней, образуя концентрированный рассол. Впоследствии этот рассол впитывается обратно, поэтому приправа проникает вглубь, а не остается только на внешнем слое.

Шеф-повар нью-йоркского ресторана Gabriel Kreuther Габриэль Кройтер добавляет ещё одно правило - солить постепенно и пробовать блюдо на разных этапах. Сырое мясо при этом не пробуют: вкус проверяют только тогда, когда оно достигло безопасной температуры.

"Постепенное добавление соли в процессе приготовления позволяет ей проникать в продукты, приправляя их изнутри и раскрывая их истинный характер", - подчеркнул Кройтер.

Наглядно разницу продемонстрировал автор YouTube-канала Red Meat Lover. Он сравнил стейки, посоленные в разное время до жарки - от нескольких минут до суток. Подробнее смотрите на видео:

Когда солить стейк - за 45 минут или непосредственно перед жаркой

Автор кулинарного издания Serious Eats Лейла Ибрагим в материале Serious Eats объясняет, что для стейка есть два удачных варианта: посолить его как минимум за 45 минут до приготовления или непосредственно перед тем, как он попадет на сковороду. Худший промежуток - примерно от 5 до 45 минут: влага уже вышла на поверхность, но ещё не успела впитаться обратно, поэтому получить румяную корочку сложнее.

Если же дать соли больше времени, результат будет заметно лучше.

"Примерно через 45 минут, а особенно через несколько часов, поверхность стейка становится значительно суше, середина - более глубоко просолена, а мясо лучше удерживает влагу во время приготовления", - отметила Ибрагим.

Она также объясняет, что соль частично растворяет мышечные белки. При нагревании они сжимаются меньше, поэтому мясо получается сочнее.

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Приготовление мяса - новости

Как сообщал Главред, специалисты по безопасности пищевых продуктов не рекомендуют мыть сырое мясо и птицу перед приготовлением. По их данным, эта процедура не делает сырое мясо более безопасным, а лишь разносит бактерии по кухне.

Сырое мясо можно хранить в морозильной камере при температуре -18 °C или ниже. Оно остается безопасным неограниченно долго, однако вкус и текстура мяса в морозилке имеют свой срок годности. Он зависит от вида мяса.

Запеченное мясо часто получается сухим и жестким даже при правильно подобранных специях. Кулинары советуют позаботиться о маринаде для мяса в духовке еще до приготовления. Он помогает сделать мясо нежным внутри и хрустящим снаружи.

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Об источнике: Mashed Mashed - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, а также тем, кто находит радость в приготовлении еды. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media, и сейчас материалы издания на различных платформах просматривают 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Эксперты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегментах, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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