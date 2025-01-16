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Будет сочным и нежным: когда солить мясо во время варки - главный секрет

Мария Николишин
16 января 2025, 19:54
272
Большинство людей не догадываются, почему мясо солят в конце варки.
Будет сочным и нежным: когда солить мясо во время варки - главный секрет
Когда солить мясо / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как варить мясо
  • Когда нужно его солить

Мясо - это популярный продукт в рационе многих украинцев. Кроме того, вареное мясо - универсальный ингредиент, способный обогатить практически любое блюдо - супы, вторые блюда, закуски и многочисленные салаты. Но знаете ли вы, когда нужно солить мясо во время варки?

Главред решил разобраться, как правильно варить мясо.

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Когда добавить соль во время варки мяса

Вареное мясо должно быть мягким, сочным и ароматным. Для этого нужно придерживаться определенных правил варки. Одним из таких правил является то, когда солить мясо.

Эксперты рекомендуют солить мясо в конце варки. Объясняется это тем, что соль не позволяет выделяться соку и жиру из мяса, что сохраняет его сочность и нежность. Также соль не ускоряет свертывание белка в мясе, что делает его более мягким и оно легко отделяется от кости.

Можно ли бросать мясо в кипящую воду

Приготовление мяса - деликатный процесс, ведь оно может стать жестким. Чтобы этого не допустить, нужно правильно подобрать температуру воды.

В частности, если вы собираетесь приготовить суп или бульон, то мясо нужно ставить в холодную воду. Но если оно нужно вам для салатов и нарезки, то лучше ставить в кипящую воду.

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