Можно ли кормить собаку кашей с мясом: какие опасности для вашего любимца

Какое мясо лучше всего давать собакам, а каких блюд лучше избегать для животных - ветеринары дали важные советы.

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Какое мясо лучше всего давать собакам / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Можно ли собакам вареную свинину

Какие продукты категорически нельзя есть животным

Почему нельзя давать вареное мясо собаке и как уберечь своего четверолапого друга от опасности - Главред собрал полезные советы. Для каждого заботливого владельца собаки важно, чтобы животное имело здоровую и счастливую жизнь. Поэтому особенно важно обратить внимание именно на питание четвероногих.

Специалисты рассказали, что обычная вареная свинина может стать полноценным вариантом питания для собак. Однако дополнительные соусы и ароматизаторы категорически запрещены в рационе вашей собаки.

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Что категорически нельзя давать собаке

Некоторые продукты могут быть очень вредны для вашего песика. Эксперты также рассказали об основной опасной пище, которая может нести смертельную угрозу для них.

Собакам категорически нельзя лук, ведь он слишком опасен. В чесноке есть меньше вредных компонентов, однако стоит исключить его из рациона животных.

Строго запрещены четвероногим друзьям и жирные сорта, ветчина, колбаса, куриная и индюшачья кожа. Они содержат слишком высокую жирность и могут вызвать болезни печени и поджелудочной железы.

Также лучше избегать в пище для собак картофеля, ведь их организм не имеет свойства расщеплять крахмал и животное может отравиться.

Виноград и изюм может вызвать у собак спазмы желудка и тяжелые расстройства пищеварения.

Запрещено животным есть сырую кукурузу, ведь у них может произойти сильный запор. Однако вареная кукуруза намного безопаснее, но ни в коем случае не давайте животному грызть початки.

Ошибочно мнение, что собакам можно кости. Специалисты предупреждают о серьезной опасности. Запрещено давать животным любые кости, ведь они раскалываются и могут серьезно повредить внутренние органы.

Запрещено употреблять животным и сладости - это очень опасный продукт для собак.

Можно ли собаку кормить одним мясом

Начинать вводить мясо в рацион четверолапого друга рекомендуют с возраста 2-3 месяца. Стоит начинать прикорм с маленьких кусочков, однако наблюдайте за реакцией вашего животного и его организма. Со временем стоит постепенно увеличивать порцию.

Однако, если вы решили приучать к сырому мясу взрослую собаку, то помните, что стоит добавлять маленькие кусочки мяса к основному приему пищи. Необходимо делать это на регулярной основе.

Также не стоит забывать о том, что питание четвероногого друга должно быть сбалансированным и разнообразным.

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