Собака чудом пересекла реку: нужно за 12 секунд сказать, как она это сделала

Вам понадобится не только высокий IQ, но и способность нестандартно мыслить.

https://glavred.info/life/sobaka-chudom-peresekla-reku-nuzhno-za-12-sekund-skazat-kak-ona-eto-sdelala-10627334.html Ссылка скопирована

Головоломку нужно решить менее чем за 12 секунд / Фото: pixabay.com

Головоломки и задачи на логику - это отличный способ весело провести время и потренировать свой мозг. Главред предлагает вам решить довольно сложную задачу, которая позволит проверить уровень интеллекта. К слову, чтобы решить эту головоломку, понадобится не только очень высокий IQ, но и способность нестандартно мыслить.

Итак, загадка гласит: человек стоит на одном берегу реки, его собака — на другом. Человек зовет свою собаку, которая сразу же начинает пересекать реку.

видео дня

Животное не использует мост или лодку, но в то же время не намочило ни одной лапы. Как собака это сделала?

Ответ на эту непростую задачу нужно дать довольно быстро - всего 12 секунд.

Что первое приходит в голову? Сразу отметим, что собака не умеет летать и никто не перенес ее через реку на руках.

Если вы все еще ломаете голову над задачей, правильны ответ мы опубликовали ниже.

Правильный ответ: река замерзла.

Хотите еще раз потренироваться? Тогда мы предлагаем вашему вниманию целый список сложных головоломок:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред