Собака чудом пересекла реку: нужно за 12 секунд сказать, как она это сделала

Головоломки и задачи на логику - это отличный способ весело провести время и потренировать свой мозг. Главред предлагает вам решить довольно сложную задачу, которая позволит проверить уровень интеллекта. К слову, чтобы решить эту головоломку, понадобится не только очень высокий IQ, но и способность нестандартно мыслить.
Итак, загадка гласит: человек стоит на одном берегу реки, его собака — на другом. Человек зовет свою собаку, которая сразу же начинает пересекать реку.
Животное не использует мост или лодку, но в то же время не намочило ни одной лапы. Как собака это сделала?
Ответ на эту непростую задачу нужно дать довольно быстро - всего 12 секунд.
Что первое приходит в голову? Сразу отметим, что собака не умеет летать и никто не перенес ее через реку на руках.
Если вы все еще ломаете голову над задачей, правильны ответ мы опубликовали ниже.
Правильный ответ: река замерзла.
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