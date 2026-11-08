Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одежду

Обычный школьный мел способен вытащить жир из ткани еще до стирки.

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Как удалить жирные пятна с одежды без дорогих средств / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему мел впитывает жир из ткани

Какие пятна можно вывести мелом

Даже одно небольшое жирное пятно может испортить одежду. Обычно даже после стирки оно остается на ткани. Однако, прежде чем выбрасывать вещь, стоит попробовать простой трюк для удаления пятен.

Главред решил разобраться, как убрать жирные пятна с одежды.

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Чем можно удалить жирные пятна

Обычный белый мел помогает вывести жирные пятна с одежды за считанные минуты, ещё до стирки. Метод работает с брызгами масла и следами еды, а также с пятнами пота и макияжа, пишет Diario UNO.

Почему мел впитывает жир

Эффект объясняется химическим составом. Классический школьный мел состоит преимущественно из карбоната кальция - минерала с высокой пористостью и способностью поглощать вещества.

При контакте с жирной поверхностью частицы кальция извлекают липиды из ткани и удерживают жир в себе. Благодаря этому во время стирки моющему средству остается удалить только поверхностные остатки, а не уже въевшееся пятно.

Как и чем вывести пятна от жира / Инфографика: Главред

Как правильно обработать пятно

Как только на ткани появилось пятно, излишки жидкости следует собрать бумажной салфеткой. Ткань при этом не нужно тереть, иначе пятно растечётся.

Далее поражённый участок обильно натирают белым мелом, пока он полностью не покроется плотным слоем порошка. Мел оставляют как минимум на 10–15 минут, а для большого или старого пятна это время можно увеличить до часа.

В заключение лишний порошок стряхивают или сметают мягкой щеткой, а вещь отправляют в стиральную машину с обычным моющим средством.

Как быстро вывести жирные пятна без стирки – видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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