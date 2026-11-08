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Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 11:52
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В Днепропетровской области энергетики обещают восстановить электроснабжение всем потребителям до конца суток, но сначала - поочередно.
Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения
Отключение света / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, Минэнерго (иллюстративное)

Кратко:

  • Аварийные отключения действуют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
  • Экстренные отключения - в Киеве, Киевской области и Днепре
  • Днепропетровскую область обещают подключить к электроснабжению до конца суток

В воскресенье, 8 ноября, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Обнародованные графики отключений там пока не действуют. Об этом сообщили Укрэнерго и ДТЭК.

Причиной вынужденных отключений в компании назвали постоянные атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергетику. В "Укрэнерго" подчеркнули, что аварийные отключения носят временный характер и будут действовать до тех пор, пока энергосистема не стабилизируется.

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"Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы", - говорится в сообщении.

Кроме того, экстренные отключения продолжаются в Киеве, Киевской области и городе Днепр, сообщила энергокомпания ДТЭК. В компании пообещали информировать об изменениях ситуации.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - подчеркнули в ДТЭК.

Когда восстановят электроснабжение в Днепропетровской области

В Днепропетровской области, по данным "Укрэнерго", ситуация остается крайне сложной. Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры, ремонтные бригады продолжают работу.

В компании рассчитывают восстановить электроснабжение всех потребителей региона уже до конца суток. Впрочем, сразу свет появится не у всех.

"Однако на первом этапе из-за ограничений в сети подача напряжения будет происходить поочередно", - уточнили в "Укрэнерго".

Энергетики советуют следить за обновлениями на официальных страницах своего оператора системы распределения, ведь ситуация может меняться.

Где зарядить телефон и согреться во время отключений

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости", где есть свет, связь, интернет и тепло. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственном сайте "Пунктов непоколебимости".

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема новые удары баллистики и дронов

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия пытается использовать против украинской энергетики весь имеющийся арсенал.

"Россияне делают ставку на всё, что у них есть", - подчеркнул специалист.

По его словам, помимо баллистики и дронов, у противника сохраняется возможность нанесения массированных ударов крылатыми ракетами со стратегической авиации.

"В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов, примерно по четыре ракеты на каждом, и наносить удары крылатыми ракетами", - пояснил Криволап.

Главный риск эксперт видит в нехватке средств противовоздушной обороны именно против баллистических ракет.

"Если у нас недостаточно систем для сбивания баллистических ракет и мы тратим на реактивные "Шахеды" дорогие ракеты - как авиационные, так и наземные, - возникает проблема", - подытожил эксперт.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук в комментарии УНИАН обратил внимание, что системные аварии связаны и с состоянием оборудования.

"Но оборудование на подстанциях не соответствует нормативам, изношено и часто требует капитального ремонта", - отметил он.

В то же время в комментарии от 4 ноября Корольчук прогнозировал постепенное улучшение ситуации.

"Ситуация начнет более или менее стабилизироваться ближе к концу следующей недели", - сказал эксперт.

Отключения света - новости

Как сообщал Главред, еще вечером 7 ноября без света в Днепре оказались более 60 тысяч потребителей. После ночной атаки на Днепропетровщине более 600 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Больницы региона перешли на питание от генераторов.

Накануне энергетики предупреждали о риске новых отключений. В ДТЭК назвали регионы, которые находятся в зоне риска новых отключений. Предупреждение обнародовали 7 ноября.

В начале ноября украинцы уже жили в условиях жестких ограничений. В "Укрэнерго" предупреждали об ограничениях на 5 ноября продолжительностью до 16 часов. Еще 6 ноября аварийные отключения вводились в Киеве и ряде областей.

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Об источнике: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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