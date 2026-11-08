Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

Кратко:
- Аварийные отключения действуют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
- Экстренные отключения - в Киеве, Киевской области и Днепре
- Днепропетровскую область обещают подключить к электроснабжению до конца суток
В воскресенье, 8 ноября, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Обнародованные графики отключений там пока не действуют. Об этом сообщили Укрэнерго и ДТЭК.
Причиной вынужденных отключений в компании назвали постоянные атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергетику. В "Укрэнерго" подчеркнули, что аварийные отключения носят временный характер и будут действовать до тех пор, пока энергосистема не стабилизируется.
"Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы", - говорится в сообщении.
Кроме того, экстренные отключения продолжаются в Киеве, Киевской области и городе Днепр, сообщила энергокомпания ДТЭК. В компании пообещали информировать об изменениях ситуации.
"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - подчеркнули в ДТЭК.
Когда восстановят электроснабжение в Днепропетровской области
В Днепропетровской области, по данным "Укрэнерго", ситуация остается крайне сложной. Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры, ремонтные бригады продолжают работу.
В компании рассчитывают восстановить электроснабжение всех потребителей региона уже до конца суток. Впрочем, сразу свет появится не у всех.
"Однако на первом этапе из-за ограничений в сети подача напряжения будет происходить поочередно", - уточнили в "Укрэнерго".
Энергетики советуют следить за обновлениями на официальных страницах своего оператора системы распределения, ведь ситуация может меняться.
Где зарядить телефон и согреться во время отключений
Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости", где есть свет, связь, интернет и тепло. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственном сайте "Пунктов непоколебимости".
Выдержит ли энергосистема новые удары баллистики и дронов
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия пытается использовать против украинской энергетики весь имеющийся арсенал.
"Россияне делают ставку на всё, что у них есть", - подчеркнул специалист.
По его словам, помимо баллистики и дронов, у противника сохраняется возможность нанесения массированных ударов крылатыми ракетами со стратегической авиации.
"В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов, примерно по четыре ракеты на каждом, и наносить удары крылатыми ракетами", - пояснил Криволап.
Главный риск эксперт видит в нехватке средств противовоздушной обороны именно против баллистических ракет.
"Если у нас недостаточно систем для сбивания баллистических ракет и мы тратим на реактивные "Шахеды" дорогие ракеты - как авиационные, так и наземные, - возникает проблема", - подытожил эксперт.
Энергетический эксперт Юрий Корольчук в комментарии УНИАН обратил внимание, что системные аварии связаны и с состоянием оборудования.
"Но оборудование на подстанциях не соответствует нормативам, изношено и часто требует капитального ремонта", - отметил он.
В то же время в комментарии от 4 ноября Корольчук прогнозировал постепенное улучшение ситуации.
"Ситуация начнет более или менее стабилизироваться ближе к концу следующей недели", - сказал эксперт.
Отключения света - новости
Как сообщал Главред, еще вечером 7 ноября без света в Днепре оказались более 60 тысяч потребителей. После ночной атаки на Днепропетровщине более 600 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Больницы региона перешли на питание от генераторов.
Накануне энергетики предупреждали о риске новых отключений. В ДТЭК назвали регионы, которые находятся в зоне риска новых отключений. Предупреждение обнародовали 7 ноября.
В начале ноября украинцы уже жили в условиях жестких ограничений. В "Укрэнерго" предупреждали об ограничениях на 5 ноября продолжительностью до 16 часов. Еще 6 ноября аварийные отключения вводились в Киеве и ряде областей.
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Об источнике: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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