'Больше не смогу иметь детей': Федишин рассказала о своей трагедии

Ирина Федишин рассказала, что случилось с ней, когда она потеряла нерожденную дочку.

https://glavred.info/starnews/bolshe-ne-smogu-imet-detey-fedishin-podelilas-svoey-bolyu-10810331.html Ссылка скопирована

Ирина Федишин потеряла дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/irynafedyshyn, vitaliy_chovnyk

Кратко:

Какой диагноз поставили Ирине Федишин

Что она сама рассказала о ситуации

Украинская певица Ирина Федишин, недавно пережившая утрату дочери Вероники, впервые написала, что с ней случилось.

Артистка написала щемящий пост, в котором она рассказала о том, как она потеряла дочку.

видео дня

Ирина рассказала, что проводила обыкновенный день со своей семьей, они вкусно пообедали и сходили в кино, а также причастились в церкви.

Вечером Ирина почувствовала легкую ноющую боль внизу живота. Сначала подумала, что это тренировочные схватки. Однако боль ее не отпускала. Певица связалась с врачами, наблюдавшими ее беременность. После осмотра дома одна из них предположила, что это преждевременные роды, и рекомендовала препараты и отдых.

Ирина Федишин о своей потере / Скриншот

Ирине также назначили свечи, которые она ставила с определенным промежутком времени, но лучше ей не становилось.

Ирина Федишин о своей потере / Скриншот

Около трех часов ночи певица не могла уже терпеть боли и они поехали в больницу.

Врачи пытались прослушать сердцебиение ребенка, но его не было. Впоследствии во время УЗИ стало ясно, что сердцебиения дочери нет.

Ирина Федишин о потере ребенка / Скриншот

Ирина также шокировала подробностями о том, как они целый час искали сердцебиение ребенка. Ирина полагает, что я больнице просто тянули время, ведь там не было дежурного УЗИста.

Позже другой врач рассмотрел на УЗИ отслойку плаценты и сильную внутреннее кровотечение.

Федишин о потере ребенка / Скриншот

Артистка добавила, что после того, как она проснулась, она узнала, что ее дочь умерла, а также то, что ее саму едва ли спасли.

Кроме того, она рассказала, что больше никогда не сможет родить еще раз, ведь чтобы спасти ее, врачам пришлось удалить матку.

Федишин добавляет, что она выписалась из больницы с тремя страшными диагнозами.

Диагноз Ирины Федышин / Скриншот

В свою очередь, муж артистки Виталий Човник добавил, что он также опубликует и расскажет о трагедии, а также назовет фамилии тех, кто, по его мнению, виновен в этой ситуации.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, сделала неожиданное признание. Девушка впервые откровенно рассказала о том, что в начале этого года ее госпитализировали из-за серьезного психического заболевания - расстройства пищевого поведения (РПП)

Ранее 18-летняя Вивьен, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца. Суд в Лос-Анджелесе одобрил ее просьбу изменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред