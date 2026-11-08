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"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

Алена Кюпели
8 ноября 2026, 10:47
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Ирина Федишин рассказала, что случилось с ней, когда она потеряла нерожденную дочку.
Ирина Федишин потеряла дочку
Ирина Федишин потеряла дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/irynafedyshyn, vitaliy_chovnyk

Кратко:

  • Какой диагноз поставили Ирине Федишин
  • Что она сама рассказала о ситуации

Украинская певица Ирина Федишин, недавно пережившая утрату дочери Вероники, впервые написала, что с ней случилось.

Артистка написала щемящий пост, в котором она рассказала о том, как она потеряла дочку.

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Ирина рассказала, что проводила обыкновенный день со своей семьей, они вкусно пообедали и сходили в кино, а также причастились в церкви.

Вечером Ирина почувствовала легкую ноющую боль внизу живота. Сначала подумала, что это тренировочные схватки. Однако боль ее не отпускала. Певица связалась с врачами, наблюдавшими ее беременность. После осмотра дома одна из них предположила, что это преждевременные роды, и рекомендовала препараты и отдых.

Ирина Федишин о своей потере
Ирина Федишин о своей потере / Скриншот

Ирине также назначили свечи, которые она ставила с определенным промежутком времени, но лучше ей не становилось.

Ирина Федишин о своей потере
Ирина Федишин о своей потере / Скриншот

Около трех часов ночи певица не могла уже терпеть боли и они поехали в больницу.

Врачи пытались прослушать сердцебиение ребенка, но его не было. Впоследствии во время УЗИ стало ясно, что сердцебиения дочери нет.

Ирина Федишин о потере ребенка
Ирина Федишин о потере ребенка / Скриншот

Ирина также шокировала подробностями о том, как они целый час искали сердцебиение ребенка. Ирина полагает, что я больнице просто тянули время, ведь там не было дежурного УЗИста.

Позже другой врач рассмотрел на УЗИ отслойку плаценты и сильную внутреннее кровотечение.

Федишин о потере ребенка
Федишин о потере ребенка / Скриншот

Артистка добавила, что после того, как она проснулась, она узнала, что ее дочь умерла, а также то, что ее саму едва ли спасли.

Кроме того, она рассказала, что больше никогда не сможет родить еще раз, ведь чтобы спасти ее, врачам пришлось удалить матку.

Федишин добавляет, что она выписалась из больницы с тремя страшными диагнозами.

Диагноз Ирины Федышин
Диагноз Ирины Федышин / Скриншот

В свою очередь, муж артистки Виталий Човник добавил, что он также опубликует и расскажет о трагедии, а также назовет фамилии тех, кто, по его мнению, виновен в этой ситуации.

'Больше не смогу иметь детей': Федишин рассказала о своей трагедии

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О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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