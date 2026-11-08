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Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 10:54
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Папоротник в ванной может поглощать часть лишней влаги. Почему это растение подходит для влажных помещений и как правильно за ним ухаживать?
Растение и влажность
Растение и влажность / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему в ванной появляется плесень
  • Какой цветок поглощает лишнюю влагу
  • Как ухаживать за папоротником

Осенью и зимой чрезмерная влажность в ванной комнате становится особенно распространенной проблемой. После горячего душа на зеркалах и стенах появляется конденсат, полотенца долго остаются мокрыми, а в воздухе может ощущаться затхлый запах. Если помещение плохо проветривается, со временем это создает благоприятные условия для появления плесени и грибка. Главред расскажет подробнее.

Особенно сложно поддерживать нормальный уровень влажности в ванных комнатах без окон, которые часто встречаются в многоквартирных домах. Как отмечает польское издание SE.pl, уменьшить избыток влаги помогают не только проветривание и специальные поглотители. Некоторые комнатные растения также могут поглощать часть водяного пара из воздуха. Один из таких вариантов - папоротник.

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Почему в ванной комнате осенью и зимой скапливается влага

В холодное время года воздух в домах меняется. Из-за отопления в одних комнатах возникает чрезмерная сухость, тогда как в помещениях с недостаточной вентиляцией может скапливаться влага. Особенно это касается ванной комнаты, где регулярно используют горячую воду.

Во время купания образуется большое количество водяного пара. Теплый воздух насыщается влагой, а при контакте с холодными поверхностями - зеркалами, окнами, плиткой или стенами - пар конденсируется и превращается в капли воды.

Если вентиляция работает недостаточно эффективно, влага надолго задерживается в помещении. Со временем это может привести к появлению плесени на стенах, в швах между плитками и на резиновых уплотнителях стиральной машины. Тёмные пятна нередко появляются также в углах и на участках, где воздух почти не циркулирует.

Чрезмерная влажность негативно влияет и на домашний текстиль. Полотенца, коврики и другие ткани медленно высыхают, приобретают неприятный запах и могут становиться средой для развития микроорганизмов.

Чтобы снизить влажность, ванную комнату нужно регулярно проветривать. Даже если в помещении нет окна, после купания стоит оставлять дверь открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Также желательно не оставлять в ванной мокрые полотенца и белье. Влажные ткани лучше переносить в другое помещение, где они быстрее высохнут.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Какое растение поставить в ванной, чтобы оно поглощало влагу

Одним из растений, способных поглощать часть влаги из воздуха, является папоротник. Он хорошо приспособлен к влажной среде, поэтому может стать удачным дополнением интерьера ванной комнаты.

Папоротники естественным образом растут в местах с повышенной влажностью. Именно поэтому многие их разновидности хорошо себя чувствуют в ванных комнатах, где после купания образуется водяной пар. Растение способно поглощать часть влаги через листья, используя её для собственных физиологических процессов.

Кроме того, папоротник имеет декоративный вид и помогает озеленить помещение. Его пышная листва хорошо вписывается в интерьер ванной комнаты, особенно если там достаточно естественного света.

В то же время не стоит рассчитывать, что одно растение полностью устранит избыточную влажность или защитит стены от плесени. Растения могут быть лишь дополнительным способом поддержания благоприятного микроклимата, а основную роль играют вентиляция и устранение источников постоянной сырости. А посадить для дома

Видео о том, какие неприхотливые цветы можно посадить для дома, можно посмотреть здесь:

Как правильно ухаживать за папоротником в ванной комнате

Несмотря на любовь к влаге, папоротники нуждаются в определенных условиях для нормального роста. Прежде всего нужно правильно выбрать место для горшка.

Большинство популярных видов папоротников предпочитают яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут повредить нежные листья, поэтому растение лучше размещать подальше от солнечных лучей. Если в ванной нет окна, стоит учесть, что постоянная нехватка естественного освещения может негативно сказаться на состоянии растения. В таком случае понадобится дополнительное освещение для комнатных растений.

Важно также следить за поливом. Папоротники любят влажную почву, но это не означает, что земля в горшке должна постоянно быть переувлажненной. Избыток воды может привести к загниванию корней, даже если само растение хорошо переносит влажный воздух.

Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия, через которые будет вытекать лишняя вода. Поливать папоротник нужно с учетом состояния почвы и температуры в помещении.

Дополнительно можно опрыскивать листья, если этого требует конкретный сорт растения. Однако в ванной комнате с постоянно высокой влажностью делать это слишком часто не следует.

Папоротник может стать красивым украшением ванной комнаты и помочь поддерживать более комфортный микроклимат. Однако для эффективной борьбы с плесенью важно не забывать о исправной вентиляции, регулярном проветривании и своевременной сушке полотенец и поверхностей.

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Об источнике: SE.pl

SE.pl - польский информационно-развлекательный новостной портал, являющийся онлайн-версией газеты Super Express. Сайт входит в медиагруппу ZPR Media и освещает политику, общественные события, бизнес, спорт, развлечения, кулинарию, путешествия и темы стиля жизни.

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