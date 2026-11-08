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Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 11:44
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Японцы не сливают воду после вечернего купания, а используют её для стирки. Как работает этот необычный способ экономии и какие правила важно знать?
Почему одежду стирают в вчерашней воде из ванны
Почему одежду стирают в вчерашней воде из ванны / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем японцы сохраняют воду после ванны
  • Как сэкономить воду во время стирки
  • Почему важно соблюдать правила гигиены

Звучит необычно, но в Японии воду после вечернего купания часто не сливают сразу в канализацию. На следующее утро её используют для стирки одежды. Для этого многие японские стиральные машины оснащены специальным насосом и шлангом, который опускают в ванну. Такой подход помогает экономить воду и сокращать расходы на бытовые нужды. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Об этой необычной практике рассказывает венгерское издание Kertészkedj.hu. По данным Japan Living Life, около 60% японских домохозяйств используют воду после купания по крайней мере для основного цикла стирки, а примерно каждая третья семья - ещё и для первого полоскания. Чтобы понять, почему это считается вполне приемлемой практикой, стоит знать особенности японских традиций купания.

Японцы не моются в ванне, а используют её для отдыха

В Японии купание в офуро имеет иное назначение, чем обычная ванна во многих европейских странах. Это место для расслабления, а не для мытья тела. Рядом с ванной обустраивают отдельную душевую зону, где есть небольшой табурет и ведро. Именно там люди сначала тщательно моются с мылом и шампунем, смывают пену и только после этого погружаются в горячую воду.

Поэтому в ванну входят уже чистыми. Мыло и шампунь в ней не используют, благодаря чему вода остается относительно чистой. Вечером ею могут по очереди пользоваться все члены семьи.

Чтобы вода не остывала, ванну накрывают специальной крышкой. Во многих современных моделях также предусмотрена функция повторного подогрева. Воду используют в течение вечера, а на следующий день, перед тем как слить, применяют для стирки.

Видео о том, как правильно стирать в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Чем полезно повторное использование воды

Экономия воды - не единственное преимущество такого подхода. Исследование, опубликованное в 2018 году в Japanese Journal of Household Economics, оценивало влияние повторного использования воды после купания на расход ресурсов во время стирки.

Исследователи смоделировали стирку в среднестатистической семье и пришли к выводу, что использование воды из ванны может сократить выбросы парниковых газов, связанные со стиркой, примерно на 24%. При этом потребление воды может сократиться вдвое.

Наилучшие результаты показало сочетание повторного использования воды из ванны, стиральной машины с фронтальной загрузкой, концентрированного моющего средства и полной загрузки барабана. При таких условиях выбросы и расходы, согласно исследованию, можно сократить на 59%.

Теплая вода после купания имеет ещё одно преимущество: она лучше растворяет моющее средство и помогает справиться с жирными загрязнениями по сравнению с холодной водопроводной водой. Благодаря этому стиральной машине может потребоваться меньше энергии для нагрева воды.

По результатам исследования, эффект от такого способа сохранялся в разное время года - весной, осенью и зимой. Однако экономить на стиральном средстве ради гигиены не рекомендуется. Его количество должно соответствовать рекомендациям производителя.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Каких правил придерживаются японские семьи

Повторное использование воды после купания требует соблюдения определенных правил. Прежде всего, её применяют только для основного цикла стирки. Последнее полоскание всегда проводят чистой водопроводной водой.

Также используют только воду, оставшуюся после купания накануне. Хранить её дольше суток не рекомендуется. Если кто-то из членов семьи заболел или в ванну добавляли соль, ароматические масла или другие средства для купания, такую воду для стирки не используют.

Особое внимание уделяют насосу и шлангу, через которые вода поступает в стиральную машину. Их нужно регулярно промывать, чтобы предотвратить накопление загрязнений и размножение бактерий.

Можно ли использовать этот способ в Украине

Во многих европейских странах, в частности в Венгрии, условия для такого способа экономии отличаются от японских. Здесь люди обычно моются непосредственно в ванне, используя мыло и шампунь. Из-за этого вода после купания содержит больше загрязнений и не так хорошо подходит для стирки.

К тому же всё больше людей предпочитают душ. Полная ванна вмещает примерно 150–200 литров воды, тогда как во время душа обычно расходуется значительно меньше. Поэтому набирать полную ванну только ради возможности повторно использовать воду не всегда экономично. Кроме того, большинство стиральных машин с фронтальной загрузкой не имеют специального насоса для забора воды из ванны.

Однако сама идея повторного использования воды может пригодиться и в повседневной жизни. Например, воду после купания можно использовать для смыва унитаза, мытья пола или колес автомобиля. Это помогает не тратить дополнительную водопроводную воду на хозяйственные нужды.

В то же время поливать растения водой с мылом или другими средствами для купания не стоит. Такие примеси могут нанести вред почве и растениям.

Повторное использование воды - лишь один из способов сократить бытовые расходы. Не менее важно следить за исправностью сантехники, ведь даже постоянно капающий кран за год может привести к значительным потерям воды.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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