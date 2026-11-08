Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Главное из беседы:
- Турция будет и дальше участвовать в мирных усилиях по Украине
- Анкара призывает усилить контакты как с Киевом, так и с Москвой
- Эрдоган советует разрешить конфликт между США и Ираном дипломатическим путем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал, что Анкара и впредь будет содействовать усилиям по прекращению войны в Украине. Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны даст положительный результат. Об этом сообщил Офис президента Турции в X.
Что Эрдоган сказал Трампу об Украине, России и Иране
Турецкий лидер заверил, что его страна и впредь будет участвовать в поиске выхода из войны. По его словам, важно усилить взаимодействие как с Украиной, так и со страной-агрессором Россией, сообщает "Интерфакс-Украина".
Отдельно Эрдоган коснулся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что противостояние Ирана и США должно завершиться, а споры следует решать дипломатическим путем.
Президенты также обсудили двустороннее сотрудничество. Эрдоган выразил убеждение, что отношения Турции и США будут и в дальнейшем углубляться, и поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.
Когда состоятся переговоры в Абу-Даби
Накануне, 7 ноября, Трамп сообщил о нескольких телефонных разговорах по урегулированию войны и анонсировал встречи сторон в понедельник и вторник. Речь идет о переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 10–11 ноября.
Киев уже объявил состав своей делегации. Главной темой для Украины, по словам президента Владимира Зеленского, должны стать гарантии безопасности.
Может ли конфликт между США и Ираном сорвать переговоры в Абу-Даби
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду оценил, как далеко Вашингтон готов зайти в противостоянии с Тегераном. По его мнению, ядерный удар маловероятен, а вот новая серия обычных ударов вполне возможна.
"Поэтому я считаю, что вероятность нанесения ядерного удара США по Ирану крайне мала. С вероятностью 30–40 % Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерного оружия - ничтожно мала", - отметил эксперт.
Объясняя логику действий американского президента, Золотарев напомнил о его привычной тактике давления на оппонентов.
"Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен любимый прием Трампа - возносить до небес, пугать, а потом отступать. В США в связи с этим даже появилось выражение „синдром TACO": „Trump always chickens out", то есть „Трамп всегда отступает"", - пояснил политолог.
Эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН выразил сомнение, что встреча в Абу-Даби даст ощутимый результат, ведь её могут затмить боевые действия вокруг Ирана.
"Если встреча в Абу-Даби и состоится, я не ожидаю результатов", - сказал он.
По его словам, Москва рассматривает переговорный процесс прежде всего как инструмент для собственной выгоды.
"Для России эти переговоры нужны скорее для того, чтобы продвигать перед США свои бизнес-интересы", - отметил Ус.
Переговоры о прекращении войны - новости по теме
Как сообщал Главред, Трамп заявил о возможном масштабном соглашении, которое может затронуть всю Европу. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN назвал опасной новую архитектуру безопасности, с которой Трамп предлагает начать, пока РФ не хочет говорить о завершении войны. Он подчеркнул, что Украина не готова к формату "Ялты-2".
Между тем обсуждается и возможность встречи мировых лидеров без участия Украины. В Китае допускают трехстороннюю встречу Си, Трампа и Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Она может состояться уже в этом месяце.
В то же время после промежуточных выборов в США меняется расклад сил в Конгрессе. Эксперт объяснил, почему демократы не смогут преодолеть вето Трампа на помощь Украине. Мирное соглашение, по его оценке, стоит ждать в лучшем случае весной.
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О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954 года, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.
Премьер-министр Турции (2003–2014). Лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития. В 1994–1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции. Почётный доктор МГИМВ.
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