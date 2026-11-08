Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Турецкий лидер настаивает на активизации контактов как с Киевом, так и с Москвой, а конфликт между США и Ираном призвал урегулировать дипломатическим путем.

https://glavred.info/world/naperedodni-peregovoriv-v-abu-dabi-erdogan-dav-trampu-obicyanku-shchodo-viyni-10810307.html Ссылка скопирована

Эрдоган и Трамп обсудили прекращение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное из беседы:

Турция будет и дальше участвовать в мирных усилиях по Украине

Анкара призывает усилить контакты как с Киевом, так и с Москвой

Эрдоган советует разрешить конфликт между США и Ираном дипломатическим путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал, что Анкара и впредь будет содействовать усилиям по прекращению войны в Украине. Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны даст положительный результат. Об этом сообщил Офис президента Турции в X.

Что Эрдоган сказал Трампу об Украине, России и Иране

Турецкий лидер заверил, что его страна и впредь будет участвовать в поиске выхода из войны. По его словам, важно усилить взаимодействие как с Украиной, так и со страной-агрессором Россией, сообщает "Интерфакс-Украина".

видео дня

Отдельно Эрдоган коснулся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что противостояние Ирана и США должно завершиться, а споры следует решать дипломатическим путем.

Президенты также обсудили двустороннее сотрудничество. Эрдоган выразил убеждение, что отношения Турции и США будут и в дальнейшем углубляться, и поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.

Когда состоятся переговоры в Абу-Даби

Накануне, 7 ноября, Трамп сообщил о нескольких телефонных разговорах по урегулированию войны и анонсировал встречи сторон в понедельник и вторник. Речь идет о переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 10–11 ноября.

Киев уже объявил состав своей делегации. Главной темой для Украины, по словам президента Владимира Зеленского, должны стать гарантии безопасности.

Хроника деятельности Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Может ли конфликт между США и Ираном сорвать переговоры в Абу-Даби

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду оценил, как далеко Вашингтон готов зайти в противостоянии с Тегераном. По его мнению, ядерный удар маловероятен, а вот новая серия обычных ударов вполне возможна.

"Поэтому я считаю, что вероятность нанесения ядерного удара США по Ирану крайне мала. С вероятностью 30–40 % Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерного оружия - ничтожно мала", - отметил эксперт.

Объясняя логику действий американского президента, Золотарев напомнил о его привычной тактике давления на оппонентов.

"Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен любимый прием Трампа - возносить до небес, пугать, а потом отступать. В США в связи с этим даже появилось выражение „синдром TACO": „Trump always chickens out", то есть „Трамп всегда отступает"", - пояснил политолог.

Эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН выразил сомнение, что встреча в Абу-Даби даст ощутимый результат, ведь её могут затмить боевые действия вокруг Ирана.

"Если встреча в Абу-Даби и состоится, я не ожидаю результатов", - сказал он.

По его словам, Москва рассматривает переговорный процесс прежде всего как инструмент для собственной выгоды.

"Для России эти переговоры нужны скорее для того, чтобы продвигать перед США свои бизнес-интересы", - отметил Ус.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, Трамп заявил о возможном масштабном соглашении, которое может затронуть всю Европу. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN назвал опасной новую архитектуру безопасности, с которой Трамп предлагает начать, пока РФ не хочет говорить о завершении войны. Он подчеркнул, что Украина не готова к формату "Ялты-2".

Между тем обсуждается и возможность встречи мировых лидеров без участия Украины. В Китае допускают трехстороннюю встречу Си, Трампа и Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Она может состояться уже в этом месяце.

В то же время после промежуточных выборов в США меняется расклад сил в Конгрессе. Эксперт объяснил, почему демократы не смогут преодолеть вето Трампа на помощь Украине. Мирное соглашение, по его оценке, стоит ждать в лучшем случае весной.

Читайте также:

О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954 года, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003–2014). Лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития. В 1994–1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции. Почётный доктор МГИМВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред