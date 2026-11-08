Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 07:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Турецкий лидер настаивает на активизации контактов как с Киевом, так и с Москвой, а конфликт между США и Ираном призвал урегулировать дипломатическим путем.
Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби
Эрдоган и Трамп обсудили прекращение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное из беседы:

  • Турция будет и дальше участвовать в мирных усилиях по Украине
  • Анкара призывает усилить контакты как с Киевом, так и с Москвой
  • Эрдоган советует разрешить конфликт между США и Ираном дипломатическим путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал, что Анкара и впредь будет содействовать усилиям по прекращению войны в Украине. Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны даст положительный результат. Об этом сообщил Офис президента Турции в X.

Что Эрдоган сказал Трампу об Украине, России и Иране

Турецкий лидер заверил, что его страна и впредь будет участвовать в поиске выхода из войны. По его словам, важно усилить взаимодействие как с Украиной, так и со страной-агрессором Россией, сообщает "Интерфакс-Украина".

видео дня

Отдельно Эрдоган коснулся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что противостояние Ирана и США должно завершиться, а споры следует решать дипломатическим путем.

Президенты также обсудили двустороннее сотрудничество. Эрдоган выразил убеждение, что отношения Турции и США будут и в дальнейшем углубляться, и поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.

Когда состоятся переговоры в Абу-Даби

Накануне, 7 ноября, Трамп сообщил о нескольких телефонных разговорах по урегулированию войны и анонсировал встречи сторон в понедельник и вторник. Речь идет о переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 10–11 ноября.

Киев уже объявил состав своей делегации. Главной темой для Украины, по словам президента Владимира Зеленского, должны стать гарантии безопасности.

трамп хроника
Хроника деятельности Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Может ли конфликт между США и Ираном сорвать переговоры в Абу-Даби

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду оценил, как далеко Вашингтон готов зайти в противостоянии с Тегераном. По его мнению, ядерный удар маловероятен, а вот новая серия обычных ударов вполне возможна.

"Поэтому я считаю, что вероятность нанесения ядерного удара США по Ирану крайне мала. С вероятностью 30–40 % Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерного оружия - ничтожно мала", - отметил эксперт.

Объясняя логику действий американского президента, Золотарев напомнил о его привычной тактике давления на оппонентов.

"Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен любимый прием Трампа - возносить до небес, пугать, а потом отступать. В США в связи с этим даже появилось выражение „синдром TACO": „Trump always chickens out", то есть „Трамп всегда отступает"", - пояснил политолог.

Эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН выразил сомнение, что встреча в Абу-Даби даст ощутимый результат, ведь её могут затмить боевые действия вокруг Ирана.

"Если встреча в Абу-Даби и состоится, я не ожидаю результатов", - сказал он.

По его словам, Москва рассматривает переговорный процесс прежде всего как инструмент для собственной выгоды.

"Для России эти переговоры нужны скорее для того, чтобы продвигать перед США свои бизнес-интересы", - отметил Ус.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, Трамп заявил о возможном масштабном соглашении, которое может затронуть всю Европу. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN назвал опасной новую архитектуру безопасности, с которой Трамп предлагает начать, пока РФ не хочет говорить о завершении войны. Он подчеркнул, что Украина не готова к формату "Ялты-2".

Между тем обсуждается и возможность встречи мировых лидеров без участия Украины. В Китае допускают трехстороннюю встречу Си, Трампа и Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Она может состояться уже в этом месяце.

В то же время после промежуточных выборов в США меняется расклад сил в Конгрессе. Эксперт объяснил, почему демократы не смогут преодолеть вето Трампа на помощь Украине. Мирное соглашение, по его оценке, стоит ждать в лучшем случае весной.

Читайте также:

О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954 года, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003–2014). Лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития. В 1994–1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции. Почётный доктор МГИМВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Турция Иран Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:19Энергетика
Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

07:29Мир
Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

23:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Последние новости

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
04:28

Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

03:50

Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

03:03

Не под ковриком и не у окна: где категорически не рекомендуется хранить ключи

01:10

Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

Реклама
07 ноября, суббота
23:25

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:42

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

20:15

Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продуктВидео

20:08

От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

19:33

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

19:30

Свой фруктовый сад в квартире: какие деревья дадут урожай на подоконникеВидео

Реклама
19:27

Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

18:37

Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

18:34

Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

18:28

"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

18:13

Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

17:56

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябреВидео

17:50

Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

17:33

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

17:32

Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

17:29

Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет всеВидео

17:13

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:07

"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

16:14

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:08

Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещейВидео

16:05

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растениеВидео

15:57

"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионераВидео

15:40

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

Реклама
15:26

"Она меня строит": Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

15:26

Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

15:15

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

14:41

Хитрый способ очистить микроволновку: как использовать таблетку для посудомойки

14:29

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

14:11

РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным

14:06

В РФ скончался актер "Маргоши" и "Ранеток": ему было 39 лет

13:44

"Обслуживание Кремля": Мэрил Стрип попала в скандал из-за россиянокВидео

13:39

Корни начали гнить из-за перелива: как спасти комнатное растение

13:38

Почему черенки не укореняются: садовод назвала пять типичных ошибокВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять