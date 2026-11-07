Популярный российский актер умер из-за куриной косточки.

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Скончался российский актер Скицан / Коллаж Главред, фото КП

Кратко:

Что случилось с актером

От какого состояния он страдал

Популярный российский актер, который сыграл в сериале "Ранетки" Иван Скицан умер из-за куриной кости в горле.

Как пишут российские пропагандисты, актер пытался протолкнуть её проволокой и разорвал себе пищевод.

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У 39-летнего артиста с рождения был сужен пищевод, из-за чего он перенёс больше десяти операций. Когда глотать стало ещё труднее, Иван начал проталкивать еду самодельным приспособлением из проволоки и трубки от капельницы.

Умер российский актер Иван Скицан / Фото КП

Он подавился костью и снова воспользовался своим методом. После сильной боли в груди актёра госпитализировали. Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану. 3 ноября актёр скончался в реанимации.

Иван Скицан снимался в фильме Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем 2" и сериале "Маргоша".

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