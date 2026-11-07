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Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

Анна Косик
7 ноября 2026, 05:57
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Волна ночных морозов местами будет сопровождаться осадками.
Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура
Прогноз погоды в Украине на 7–8 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине начнутся небольшие морозы
  • Где ожидается снег в эти выходные
  • В каких областях днем прогнозируется +9 градусов

Погода в Украине в течение выходных 7 и 8 ноября будет прохладной, местами с небольшим снегом и порывистым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия на территории Украины в течение следующих двух суток будут определяться антициклоном, а также холодной воздушной массой арктического происхождения из северных районов Европы.

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Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура
Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

"Ожидается понижение температуры воздуха, особенно ночью, до небольших морозов. Похолодание местами будет сопровождаться выпадением небольшого снега, снежной крупы и дождя (кроме западных областей), а также порывистым ветром северного и северо-западного направлений", - подчеркнул синоптик.

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура
Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 7 ноября

Сегодня в западных регионах Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха днем составит +2+7 градусов.

В северных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха днем достигнет всего 0+5 градусов.

В центральных областях утром местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха днем также будет колебаться в пределах 0+5 градусов.

В южной части Украины, а также в Крыму под влиянием холодного фронта в течение суток пройдет небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северный, 7–12 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от +2 до +7 градусов.

В восточных регионах, по прогнозу Кибальчича, в первой половине дня ожидается небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха днём составит 0+5 градусов.

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура
Погода в Украине 7 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 8 ноября

В воскресенье в западных областях продолжится период малооблачной погоды, без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 1–6 м/с. Температура воздуха ночью составит –1–6 градусов, днем +3+8 градусов.

В северных областях будет устойчивая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0–5 градусов, днем +2+7 градусов.

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, днем от +3 до +8 градусов.

В южных регионах страны и на Крымском полуострове прогнозируется устойчивая погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит –3–2 градуса, днем +4+9 градусов.

В восточных областях Украины будет преобладать прохладная, но сухая погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2–7 градусов, днем +1+6 градусов.

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура
Погода в Украине 8 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сегодня, 7 ноября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Днем в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой снег.

Ранее сообщалось, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 градусов и ниже не исключены.

Накануне стало известно, что синоптическую ситуацию в Украине и в дальнейшем будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не предвидится.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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