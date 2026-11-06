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Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 17:00
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Борщ теряет насыщенный цвет из-за длительного кипения и неправильного приготовления. Что добавить, чтобы придать ему красивый оттенок и легкую фруктовую кислинку.
Как сохранить насыщенный цвет красного борща
Как сохранить насыщенный цвет красного борща / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему красный борщ теряет цвет
  • Какой ингредиент заменит уксус и лимон

Красный борщ ценят не только за насыщенный вкус, но и за аппетитный рубиновый оттенок. Однако во время приготовления суп иногда теряет яркость и становится тусклым. Чтобы этого не произошло, важно правильно варить свеклу и знать, какой ингредиент поможет вернуть блюду насыщенный цвет. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Teraz Gotuje, вместо привычного лимонного сока или уксуса для этого можно использовать сок черной смородины. Он не только помогает сделать борщ ярче, но и придает ему легкую фруктовую кислинку и приятную сладость.

видео дня

Почему красный борщ теряет цвет

За характерный рубиновый оттенок свеклы отвечает бетанин - природный пигмент, относящийся к группе беталаинов. Он достаточно чувствителен к внешним факторам, в частности к высокой температуре и длительному нагреванию.

Если долго варить борщ на сильном огне, пигмент постепенно разрушается, из-за чего суп теряет насыщенный красный цвет. Поэтому блюдо не стоит интенсивно кипятить или оставлять на плите дольше, чем нужно.

Чтобы сохранить красивый оттенок, борщ рекомендуется готовить на небольшом огне, не допуская бурного кипения. Как только овощи станут мягкими, суп нужно снять с плиты.

Еще одна причина изменения цвета - неправильное соотношение ингредиентов. Чрезмерное количество свеклы или свекольной закваски может сделать вкус и цвет супа слишком насыщенными. Поэтому лучше придерживаться проверенных пропорций, а не добавлять продукты наугад.

Что добавить в борщ, когда он теряет цвет

Когда борщ становится бледным, многие хозяйки пытаются вернуть ему яркость с помощью уксуса или лимонного сока. Эти ингредиенты действительно помогают сохранить красный оттенок, однако имеют один недостаток: могут заметно изменить вкус блюда, сделав его слишком кислым.

Есть и другой способ. В качестве альтернативы уксусу и лимону издание Teraz Gotuje советует использовать сок черной смородины. Он помогает сделать цвет борща более насыщенным, одновременно придавая блюду легкую фруктовую кислинку и сладковатые нотки.

Такой ингредиент особенно хорошо сочетается со свеклой и не перебивает её естественный вкус. Главное - не переборщить с количеством сока, чтобы фруктовые нотки не стали слишком выраженными.

Видео о том, как приготовить вкусный красный борщ, можно посмотреть здесь:

Борщ с соком черной смородины: рецепт

Красный борщ с соком черной смородины получается ароматным, насыщенным и имеет приятный рубиновый оттенок. Фруктовая добавка делает вкус блюда более интересным, сочетая естественную сладость свеклы с легкой кислинкой.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 л готового красного борща на мясном или овощном бульоне;
  • 250 мл сока черной смородины;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 3 бутона гвоздики;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 чайная ложка майорана;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала нарежьте свеклу и сварите её в мясном или овощном бульоне. Добавьте чеснок, гвоздику, душистый перец, лавровые листья и майоран. Посолите и поперчите по вкусу, после чего перемешайте ингредиенты.

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте примерно на три часа, чтобы свекла и специи хорошо отдали бульону свой аромат.

После этого процедите борщ через мелкое сито, чтобы получить прозрачный и однородный отвар. Снова поставьте кастрюлю на плиту и медленно подогрейте суп. Когда он станет горячим, влейте сок черной смородины и аккуратно перемешайте.

Подавайте борщ горячим с пельменями или крокетами. Благодаря фруктовой добавке он приобретёт более выразительный вкус и красивый насыщенный цвет.

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Об источнике: Teraz Gotuje

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