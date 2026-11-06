Жир с плиты сойдет без трения губкой: какое средство использовать вместо уксуса

Очистка плиты от жира занимает вдвое меньше времени, если использовать подходящее средство.

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Самое эффективное средство для очистки плиты от грязи и жира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Какая сода помогает быстро удалить застарелый жир

Как очистить плиту всего за пять минут

Кристаллическая, или кальцинированная сода удаляет застарелый жир с кухонной плиты за пять минут и без оттирания. Именно это средство, а не привычную смесь уксуса с пищевой содой, советуют использовать при уборке.

Главред узнал, что об этом рассказали поклонницы методик британской блогерши миссис Хинч в Facebook-сообществе "Mrs Hinch Army Cleaning Tips". Об этом пишет Express.

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"Нанесите на плиту пасту из кристаллической соды и воды, оставьте на пять минут - и жир можно будет легко стереть, даже не прилагая усилий для оттирания. Раньше я тоже пользовалась пищевой содой и уксусом, но это средство справилось гораздо лучше и вдвое быстрее", - посоветовала Линн Уэлш.

Похожим способом поделилась Ники Джексон. По её словам, соду стоит смешать с небольшим количеством воды и дать ей несколько минут подействовать - за это время налёт размягчается и легко отстает от поверхности.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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