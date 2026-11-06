Жир с плиты сойдет без трения губкой: какое средство использовать вместо уксуса

Вы узнаете:
- Какая сода помогает быстро удалить застарелый жир
- Как очистить плиту всего за пять минут
Кристаллическая, или кальцинированная сода удаляет застарелый жир с кухонной плиты за пять минут и без оттирания. Именно это средство, а не привычную смесь уксуса с пищевой содой, советуют использовать при уборке.
Главред узнал, что об этом рассказали поклонницы методик британской блогерши миссис Хинч в Facebook-сообществе "Mrs Hinch Army Cleaning Tips". Об этом пишет Express.
"Нанесите на плиту пасту из кристаллической соды и воды, оставьте на пять минут - и жир можно будет легко стереть, даже не прилагая усилий для оттирания. Раньше я тоже пользовалась пищевой содой и уксусом, но это средство справилось гораздо лучше и вдвое быстрее", - посоветовала Линн Уэлш.
Похожим способом поделилась Ники Джексон. По её словам, соду стоит смешать с небольшим количеством воды и дать ей несколько минут подействовать - за это время налёт размягчается и легко отстает от поверхности.
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Об источнике: Express.co.uk
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